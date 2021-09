Note Concor – Acheter : plusieurs déclencheurs à l’œuvre au second semestre fiscal

De plus, la connectivité du dernier kilomètre était un avantage du secteur privé, que Concor a également développé

Le corridor de fret dédié (DFC), la connectivité du dernier kilomètre et le travail sur de nouvelles opportunités de croissance ont été mis en évidence dans l’AR de Concor. La propriété du gouvernement a limité les réductions des coûts fixes pour l’exercice 21 contrairement aux entreprises privées. Cela rassure sur notre hausse de marge en glissement annuel de 335 pb sur la base de la reprise des volumes pour l’EX22e. Nous augmentons notre PT de 2 % en tenant compte du RA de l’exercice 21 et pensons que les déclencheurs de réévaluation de la croissance des volumes et du levier d’exploitation sont intacts. La privatisation est l’avantage supplémentaire. ACHETER.

Stratégie de gestion focalisée, même avec des plans de privatisation : l’exercice 21 a vu une réorganisation vers une structure à 2 niveaux plus allégée du siège social et des terminaux et une zone divisée en 4 régions contre plusieurs auparavant. L’objectif était une prise de décision plus rapide et décentralisée. De plus, la connectivité du dernier kilomètre était un avantage du secteur privé, que Concor a également développé. Le nombre de conteneurs détenus/loués a augmenté de 22 % en glissement annuel, conformément à la trajectoire de croissance de plus de 20 % en glissement annuel qui a commencé au cours de l’exercice 19 en prévision de la mise en service du DFC.

Déclencheurs multiples en H2FY22E : la connectivité des ports Delhi-Gujarat devrait être achevée fin FY22e, après quels volumes devraient connaître une forte augmentation de la croissance. La direction lors de son appel au premier trimestre a mentionné que les sorties de LLF pourraient être de Rs 3,75 milliards contre Rs 4,5 milliards et pourraient ajouter 5% à notre BPA FY22e. L’appel du premier trimestre a également discuté des sorties de 60 à 70 milliards de Rs sur un bail foncier de 35 ans par rapport à notre hypothèse de 75 milliards de Rs, ce qui pourrait ajouter 4% à notre BPA FY23e. Le désinvestissement est un atout supplémentaire, qui devrait se manifester au cours des 12 à 18 prochains mois. Notre Rs 870 PT révisé (vs Rs 850) évalue la société à 20,5x EV/Ebitda FY23e – en ligne avec la moyenne sur 7 ans et reflète notre valeur DCF.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.