Note d’Ashok Leyland : Achat-Risque-récompense est devenu favorable

Nous haussons Ashok Leyland pour acheter (de REDUCE plus tôt) car le rapport risque-rendement est favorable après la récente correction. Nous pensons qu’une reprise soutenue de l’activité économique entraînant une utilisation accrue de la flotte et une amélioration de la rentabilité des opérateurs de fret se traduira par un scénario de demande amélioré au cours des prochains trimestres. Les lancements de produits à venir dans les segments M&HCV et VUL aideront l’entreprise à améliorer sa part de marché à l’avenir. FV reste inchangé à Rs 140 le 17X mars 2024e BPA (à partir du 17X décembre 2023e BPA).

Améliorer la rentabilité des exploitants de flottes pour soutenir la reprise de la demande de camions : nous prévoyons une reprise de la demande de camions tirée par (i) une reprise soutenue de l’activité économique (en particulier le segment des bennes) en raison d’une meilleure demande de fret et (ii) des revenus de fret plus élevés entraînant une amélioration de la rentabilité des exploitants de flottes. Les revenus de fret (ajustés pour le prix du diesel) continuent de s’améliorer grâce à une meilleure utilisation des capacités sur les routes populaires malgré la forte augmentation des prix du diesel. Le niveau d’utilisation de la flotte s’est amélioré à 75-77% actuellement et nous pensons qu’une fois que le niveau d’utilisation atteindra 80% (sur une base durable), les opérateurs de flotte devront opter pour l’expansion de la flotte ou le remplacement des flottes plus anciennes, ce qui devrait entraîner une augmentation de la demande en trimestres à venir. Le manque de disponibilité de financement pour les exploitants de petites flottes et la perturbation de la reprise économique due à la variante Omicron restent un risque clé pour la reprise du cycle CV.

AL va lancer des produits dans le segment des camions GNC : La société a perdu des parts de marché dans le segment M&HCV au cours des derniers trimestres en raison (i) du manque d’offres de produits dans le segment GNC, (ii) du déclin du mix du segment des bus et ( iii) la sous-performance des régions du Sud. En raison de la forte augmentation des prix du diesel, le mélange de GNC dans les véhicules utilitaires moyens a augmenté à 37,5% en FYTD22 contre 12,8% en FY2019. En conséquence, la part de marché d’AL est tombée à 24% au S1FY22 contre 33,8% au FY2019. Cependant, la société lancera des produits dans le segment des camions GNC à partir du T4FY22 pour combler les lacunes de son portefeuille. La normalisation de la demande en Inde du Sud ainsi que la hausse de la demande pour le segment des bus aideront également l’entreprise à regagner en partie la part de marché perdue dans le segment M&HCV.

Réduisez nos estimations de BPA pour l’exercice 2023-24e de 10 à 17 % : nous avons réduit nos estimations pour l’exercice 2023 à 24e de 10 à 17 % sur des hypothèses de volume inférieur alors que nous préparons une reprise progressive du cycle de CV alors que la demande des petits exploitants de flotte reste toujours modérée. Mettez à niveau pour acheter sur des évaluations attrayantes.

