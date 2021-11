Note d’Ashok Leyland – Achat : Volumes en hausse, mais marges déçues

Nous prévoyons une nouvelle amélioration à mesure que le levier d’exploitation reviendra et que les pressions sur les coûts des matières premières culmineront. Nous prévoyons une reprise des marges à 10,0/10,8/11,1% au S2FY22/FY23/FY24.

L’EBITDA d’AL au deuxième trimestre a augmenté de 67 % en glissement annuel, mais était de 26 % inférieur à JEFe avec une marge inférieure aux attentes. La demande de camions se redresse rapidement et nous nous attendons à une forte reprise. La part de marché des camions d’AL a cependant chuté de 10ppt depuis l’exercice 2018, ce qui soulève des inquiétudes sur la franchise. La justification de la vente de l’activité de services de mobilité électrique à l’entité de promotion n’est pas non plus claire. Les valorisations ont une marge de manœuvre limitée avec un stock à 5,6x FY23e PB par rapport au pic du dernier cycle de 5,8x. Nous conservons Buy, mais préférons TTMT (Buy) à AL.

Manque de marge au deuxième trimestre : les volumes d’AL au deuxième trimestre ont augmenté de 42 % en glissement annuel ; L’Ebitda a augmenté de 67 % en glissement annuel mais était de 26 % inférieur à JEFe en raison de marges inférieures aux attentes. L’ASP du deuxième trimestre a été stable en glissement trimestriel, mais les marges brutes ont chuté de 260 pb en glissement trimestriel en raison de la hausse des coûts des intrants. La marge d’Ebitda continue d’augmenter de 780 pb en glissement trimestriel à 3,0% grâce au levier d’exploitation bénéficiant de volumes plus élevés ; L’Ebitda/véhicule a augmenté de 18 % en glissement annuel. AL a fait état d’une perte nette de 0,8 milliard de roupies. La dette nette a baissé de 25 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre, mais était toujours de 19 % par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 21.

Hausse des camions : les camions sont entrés en récession en novembre 2018 et les ventes en gros ont chuté de 56 % au cours de l’exercice 2019-21. L’économie indienne se redresse bien et les factures électroniques de juillet à octobre, mesure du mouvement du fret routier, étaient supérieures de 23 à 39 % à 2019. Les ventes au détail de camions en septembre à octobre étaient également supérieures de 1 à 5 % à celles de 2019. Nous nous attendons à un fort rebond de la demande. avance avec des volumes en hausse de 40 %/35%/15 % en glissement annuel en FY22/FY23/FY24 ; notre volume FY24 est toujours 5% inférieur au pic FY19.

Forte baisse de la part de marché des camions : AL a gagné 10 ppt de part de marché dans les camions, passant de 23 % en FY14 à 34% en FY18 ; cependant, sa part est retombée à 24% au S1FY22. Dans les camions lourds (16 tonnes +), AL a perdu 9ppt de part de FY18 à H1FY22, tandis que dans les camions de poids moyen, sa part est en baisse de 11ppt. AL a attribué ces pertes à (i) un mélange régional défavorable dans les tendances de la demande et (ii) l’évolution de l’industrie vers les véhicules au GNC où elle lancera de nouveaux produits à partir du quatrième trimestre. Alors que ce dernier pourrait conduire à une certaine amélioration, nous sommes sceptiques quant au retour des parts de marché à des sommets antérieurs.

Amélioration des marges à venir : les marges d’Ebitda d’AL sont passées d’une moyenne de 11% au cours de l’EX16-19 à 3,5% au cours de l’EX21 et à -4,7% au T1FY22, mais ont commencé à se redresser maintenant (T2 : 3%). Nous prévoyons une nouvelle amélioration à mesure que le levier d’exploitation reviendra et que les pressions sur les coûts des matières premières culmineront. Nous prévoyons une reprise des marges à 10,0/10,8/11,1% au S2FY22/FY23/FY24.

Conserver l’achat mais préférer TTMT à AL : AL a surperformé Nifty de 140 % d’avril 2020 à février 2021, mais a accusé un retard de 7 % depuis. Nous voyons un potentiel d’augmentation des actions étant donné que les camions sont dans un cycle haussier précoce, mais les rendements seront probablement modérés car la forte expansion de la valorisation s’est déjà produite. Le stock est déjà à 5,6x FY23e PB contre le dernier pic du cycle de 5,8x, tandis que la part de marché AL est en baisse. Nous avons réduit le BPA FY22 de 6%, mais maintenons le BPA FY23. Nous conservons Buy avec un prix cible révisé de Rs 175 (6,0x Sep-23E PB).

