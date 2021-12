Note d’Ashoka Buildcon : Achat – La vente d’actifs de péage BOT supprime le surplomb des clés

Un carnet de commandes solide et un bilan plus solide sont de bon augure pour l’entreprise ; ‘Acheter’ retenu avec TP de Rs 175

La filiale d’Ashoka Buildcon, Ashoka Concessions, a conclu un accord d’achat d’actions avec Galaxy Investments II Pte, une entité de KKR, pour la vente de l’intégralité de sa participation dans cinq actifs à péage pour 13,3 milliards de roupies. Sur ce montant, Rs 12 milliards seraient utilisés pour fournir une sortie à SBI Macquarie pour sa participation dans Ashoka Concessions. Après les approbations réglementaires, l’accord devrait être conclu d’ici le 22 septembre. La sortie de SBI Macquarie est attendue depuis longtemps et a été un surplomb sur le stock.

Dans les cinq projets – Ashoka Highways (Bhandara), Ashoka Highways (Durg), Ashoka Belgaum Dharwad Tollway, Ashoka Sambalpur Baragarh Tollway et Ashoka Dhankuni Kharagpur Tollway, Ashoka Concessions a investi 21 milliards de roupies (équité). Il y aurait une dépréciation nette de 5,5 à 6 milliards de roupies pour Ashoka Buildcon résultant de cette transaction, qui serait comptabilisée au troisième trimestre de l’exercice 22. Sa dette extérieure dans ces cinq projets s’élevait à Rs 32 milliards.

La société est en discussions avancées pour vendre sa participation dans Jaora Nayagaon et le projet Chennai ORR, et certains développements pourraient être attendus sur ce front prochainement. Ashoka Buildcon cherche également à monétiser ses actifs HAM par le biais d’une vente pure et simple ou de la voie InvIT.

À l’avenir, mgmt continuerait de soumissionner pour des projets routiers et évaluerait également les projets de péage là où il voit une augmentation de la valeur. Elle a récemment participé au processus d’appel d’offres pour le projet de péage de Ganga Expressway. Cet accord sur les actifs à péage était attendu depuis longtemps et efface un gros excédent sur le stock. Le mgmt peut désormais se concentrer sur d’autres aspects comme l’exécution de son carnet de commandes et monétiser d’autres actifs. Avec une amélioration de la bande passante de gestion et une réduction des niveaux d’endettement consolidés, il serait en mesure de prendre en charge des projets supplémentaires et de capitaliser sur les opportunités de croissance.

Évaluation et vue

Bien que l’accord puisse prendre 9 à 12 mois pour fructifier, c’est un pas dans la bonne direction. Tout développement sur la vente d’autres actifs, où les discussions sont à un stade avancé, pourrait être progressivement positif. Un carnet de commandes solide et une amélioration du bilan sont de bon augure pour Ashoka Buildcon. L’action se négocie à 8x le BPA FY23E pour le cœur de métier de la construction. Nous retenons Buy avec un TP de Rs 175/action, basé sur l’évaluation SoTP.

