Note d’Asian Paints – Ajouter : l’accent mis par l’entreprise sur les gains de parts de marché porte ses fruits

Guides de gestion pour une marge de marge opérationnelle de 19-21%. À court terme, il y aura (probablement) une demande refoulée au T2FY22 ; nous modélisons une croissance des prix plus élevée au cours de l’EX22 (par rapport à l’EX19-21). Notre position optimiste reste ; retenir Ajouter.

La croissance du chiffre d’affaires TCAC sur deux ans de 4% au premier trimestre de l’exercice 22 a positivement surpris le consensus. Alors que les marges brutes d’APNT ont baissé de 630 points de base, sa focalisation sur les gains de parts de marché semble être couronnée de succès – elle dit qu’elle a également bénéficié des acteurs organisés (par rapport au consensus sur l’accélération de la formalisation de l’industrie). Il surperforme également dans les segments annexes (imperméabilisation, adhésifs). Nous pensons que l’agressivité des prix (supérieurs à la normale) d’APNT sur le marché est un choix stratégique qu’elle exerce avant l’augmentation (probable) de l’activité concurrentielle lorsque Grasim entre sur le marché. Alors que mgmt s’attend à un certain fléchissement des prix des intrants à l’avenir, PPG US s’attend à ce que les coûts agrégés des intrants et de la logistique soient séquentiellement plus élevés.

Nouvelles connexes

Si Nifty continue de se négocier en dessous de 15 600, il pourrait toucher 15 510 ; HCL Tech et Sun Pharma semblent forts dans les charts Note Asian Paints – Acheter : Performance stellaire par entreprise de décoration Nifty pourrait se négocier dans une fourchette de 14 400 à 15 000 cette semaine, Bank Nifty en dessous des SMA de 20, 50, 100 jours ; Wipro, Cipla en point de mire

Alors que les prix des intrants ont augmenté d’environ 15 %, l’APNT n’a augmenté ses prix que de 3 à 4 %. Alors que le consensus semble préoccupé par l’inflation des intrants, les gains de parts de marché (par rapport au maintien des marges) sont, selon nous, générateurs de DCF. Il prévoit de se concentrer sur les nouvelles formulations (de manière sélective), l’efficacité dans l’approvisionnement, la distribution et l’ingénierie de la valeur pour atténuer les pressions inflationnistes au lieu d’augmenter les prix des produits. Guides de gestion pour une marge de marge opérationnelle de 19-21%. À court terme, il y aura (probablement) une demande refoulée au T2FY22 ; nous modélisons une croissance des prix plus élevée au cours de l’EX22 (par rapport à l’EX19-21). Notre position optimiste reste ; retenir Ajouter.

Résultats du premier trimestre de l’exercice 22 : APNT a déclaré un chiffre d’affaires consolidé, un Ebitda et une croissance PAT de 91,1 %, 88,7 % et 159,2 % en glissement annuel, respectivement. La croissance du chiffre d’affaires autonome, de l’Ebitda et du PAT était de 95,6%, 88,9%, 136,6% en glissement annuel, respectivement. La croissance du volume de décoration intérieure a été de 106 %. Les activités internationales ainsi que les peintures industrielles ont également enregistré une forte croissance. En raison de la hausse des prix des intrants de 13 à 15 %, la marge brute a diminué de 678 points de base, mais la marge Ebitda n’a baissé que de 20 points de base en raison d’initiatives de réduction des coûts. Avec une hausse de 104 % des autres revenus, le PAT ajusté a augmenté de 159,2 % en glissement annuel.

Gains de parts de marché des acteurs organisés et non organisés : APNT a gagné des parts de marché des acteurs organisés et non organisés à un rythme accéléré au cours de l’EX21 et du T1FY22 (par direction). Alors que les petits acteurs régionaux se comportent bien, certains des acteurs organisés avec une présence pan-indienne ont perdu des parts de marché. Elle estime que le gain de parts de marché est structurel.

Marge d’exploitation comprise entre 19 et 21 % : alors que la société n’a augmenté ses prix que de 3 à 4 %, elle prévoit d’augmenter à nouveau les prix et s’attend également à un certain fléchissement des prix des intrants. Il veut opérer dans une fourchette de marge opérationnelle de 19 à 21 %. Il travaille également sur l’efficacité de l’approvisionnement et l’ingénierie de la valeur pour réduire l’impact de l’inflation.

De nouveaux segments se portent bien : l’imperméabilisation gagne des parts de marché dans le commerce de détail ainsi que dans les affaires de projets et les adhésifs se portent également bien. Les peintures émulsion économiques continuent également à bien se porter. L’accent est désormais davantage mis sur le revêtement du bois, car il a une rentabilité relativement plus élevée. Il a introduit plusieurs produits innovants tels que (i) All Protek Fire Retardant Paint, (ii) Smart Care Tile Grout, (iii) Royale Glitz Teflon with Luxury et (iv) Ingenio PU.

Maintenir AJOUTER : Nous modélisons le TCAC des ventes et des bénéfices de 17,1 % et 17,3 % respectivement, pour les exercices 21 à 23e. Maintenir Add avec un TP basé sur DCF de 3 400. Une reprise urbaine plus faible que prévu et des problèmes d’exécution potentiels dans de nouvelles catégories sont des risques majeurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.