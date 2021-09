Note de Balkrishna Industries : ajouter : la croissance des exportations de l’industrie s’est poursuivie en août

Ajoutez avec un TP de Rs 2 837 (auparavant : Rs 2 572).

Les principaux marchés d’exportation de Balkrishna Industries (BIL) ont fait état d’une forte tendance de la demande, les exportations de l’industrie du 21 août ayant augmenté de 33% en glissement annuel. Les dernières données (août 21) indiquent une dynamique continue dans le segment OTR (en hausse de 33% en glissement annuel), même si la croissance de la demande agricole (Ag) est restée robuste à ~ 33% en glissement annuel. Les données continuent de soutenir la dynamique de la demande soutenue par les segments Ag et OTR : les exportations de l’industrie FY22-YTD sont en hausse d’environ 69 % en glissement annuel en USD.

Au niveau régional, la croissance du 21 août a été menée par RoW (en hausse de 42% en glissement annuel) suivi de l’UE (31%) et des États-Unis (26%). La baisse récente (~23% depuis le T1FY22) des prix internationaux du caoutchouc augure bien d’une amélioration des marges au S2FY22, et l’accélération continue des exportations de l’industrie renforce également notre hypothèse de croissance des revenus (au-dessus du consensus) de ~31% en glissement annuel pour FY22e (~22% volume ). Maintenir Ajouter.

La croissance globale des exportations se poursuit avec le rebond de l’OTR : sur la base des produits finis, la croissance s’est maintenue dans les pneus Ag (en hausse d’environ 33 % en glissement annuel) et a contribué à environ 67 % des exportations totales (en hausse de 6 points de base en glissement annuel). Du côté de l’OTR, la dynamique est restée stable à 33% de croissance en glissement annuel, ce qui signale une croissance progressive des prélèvements dans l’exploitation minière et la construction. Nous pensons que les perspectives des exportations mondiales d’Ag restent solides dans le contexte de hausse des prix des matières premières. La demande d’OTR est également susceptible d’être soutenue par les investissements dans les infrastructures/l’exploitation minière dans les régions clés, car une nouvelle poussée des infrastructures entraîne une reprise des investissements.

L’UE soutient la poussée de croissance alors que les États-Unis ralentissent : sur une base régionale, l’UE a enregistré une forte croissance (dans les segments Ag et OTR) à ~31% a/a et les États-Unis ont suivi à ~26% a/a. Les deux régions représentent ensemble ~72 % (en baisse de 185 points de base) des exportations du 21 août. D’un autre côté, la dynamique de croissance de RoW s’est accentuée à ~42% en glissement annuel (contribution en hausse de 185 points de base) alors que les économies s’ouvrent sur le recul de l’impact de Covid. La croissance des exportations du reste du monde – tirée par le Canada (en hausse de 117 % en glissement annuel), le Brésil (101 %) et le Japon (112 %) – reflète une amélioration plus générale dans les régions et les segments (OTR/Agri).

Sur la base des sous-segments, la croissance de l’OTR a été tirée par l’UE (en hausse d’environ 37 % en glissement annuel) suivie par le RDM (32 %). Cependant, du côté agricole, l’UE et le reste du monde ont connu une croissance d’environ 29 % et 52 %, respectivement. Maintenir l’AJOUT : alors que la BIL atteint des taux d’utilisation élevés (environ 85 – 90 %) au cours de l’exercice 23e (en supposant un TCAC d’environ 19 % des revenus sur l’exercice 21-exercice 24), nous nous attendons à ce que les RoCE s’améliorent à environ 28 % et que la génération de FCF dépasse les 36 milliards de roupies (cumul sur FY23e-FY24e). Le programme d’incitation à l’exportation (RoDTEP) pourrait également donner une impulsion supplémentaire à la rentabilité. Nous introduisons des estimations pour l’exercice 24e et roulons jusqu’à septembre 23e et maintenons notre objectif de multiple à 26x le BPA de septembre 23e sur la base d’une forte visibilité de la croissance et de mesures de rendement du quartile supérieur. Réitérez Add avec un TP de Rs 2 837 (auparavant : Rs 2 572).

