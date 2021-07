Note de Balkrishna Industries – Ajouter : La dynamique des exportations renforce les perspectives

Risque clé : changement significatif des perspectives de la demande. Rétrograder à Ajouter.

Les principaux marchés d’exportation de Balkrishna Industries (BIL) ont fait état d’une forte demande (les exportations de l’industrie du 21 mai ont augmenté de 72 % en glissement annuel respectivement). Les dernières données d’exportation de l’industrie (21 mai) indiquent une forte reprise dans le segment OTR (en hausse de 85 % en glissement annuel) tandis que la croissance de la demande agricole (Ag) est restée saine à ~67 % en glissement annuel. Les dernières données continuent de soutenir la forte dynamique de la demande tirée à la fois par Ag et OTR. Sur une base régionale, la croissance a été menée par les États-Unis (en hausse de 121%), suivis par le reste du monde (92%) et l’UE (51%).

Le rythme de croissance des exportations au premier trimestre reste actuellement supérieur aux attentes du consensus. Alors que la BIL atteint des taux d’utilisation élevés en FY23e (en supposant un CAGR de ~23% des revenus sur FY20-FY23e), nous nous attendons à ce que les RoCEs s’améliorent (>27%), justifiant sa prime de valorisation vis-à-vis de ses pairs. Risque clé : changement significatif des perspectives de la demande. Rétrograder à Ajouter.

La croissance globale des exportations se poursuit avec le rebond de l’OTR : sur la base du produit fini, la croissance s’est maintenue dans les pneus Ag (en hausse d’environ 67 % en glissement annuel) et a contribué à environ 69 % des exportations totales (en baisse de 209 points de base en glissement annuel). Du côté de l’OTR, la dynamique s’est accélérée avec une croissance de 85 % en glissement annuel en mai 21, ce qui signale une augmentation constante de l’exploitation minière et de la construction. Nous pensons que les perspectives des exportations agricoles mondiales restent solides dans le contexte de hausse des prix des matières premières. La demande d’OTR est également susceptible d’être soutenue par les investissements dans les infrastructures/l’exploitation minière au cours des exercices 22/23 alors que les investissements accélèrent.

Déclassement à ADD : nous nous attendons à une génération saine de FCF de ~ Rs 24 milliards sur FY22e/ FY23e. Compte tenu de la dynamique actuelle, nous augmentons nos estimations de bénéfices de 2%/2,6% pour FY22e/FY23e, respectivement. Nous augmentons également notre multiple cible à 25x (auparavant : 24x) sur la base de mesures de forte croissance et de rendement du quartile supérieur. Après un rallye > 40 % YTD-CY21, l’action tient compte de nombreux aspects positifs et limite potentiellement les hausses à court terme. Downgrade to Add (from Buy) avec un TP révisé de Rs 2 425 (auparavant : Rs 2 269).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.