Note de Bharat Electronics – Achat: l’exécution a été solide au cours du dernier exercice

Certaines des principales commandes acquises au cours de l’année sont des ventilateurs de soins intensifs, des radios définies par logiciel et des équipements de communication.

Bharat Electronics (BEL) a déclaré un chiffre d’affaires provisoire plus élevé que prévu pour l’exercice 21 (en ligne avec les prévisions) à Rs 135 milliards. Cela met en évidence (i) le dynamisme du budget de la défense observé au cours du CY20; (ii) la capacité de BEL à continuer de diversifier ses flux de revenus comme l’indique le mix d’exécution; et (iii) la capacité de BEL à exécuter de manière accélérée 30 000 ventilateurs de soins intensifs. Nous pensons que les risques pesant sur un budget de défense contraint ont largement diminué au cours de l’année écoulée, en particulier pour les principaux responsables de la défense comme BEL.

La direction s’est précédemment orientée vers un taux de capex plus élevé pour atteindre une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires (10-15% de croissance annuelle des capex par rapport aux 5,5 milliards de roupies probables en FY21e). Nous améliorons BEL pour acheter à REDUCE avec un prix cible révisé de Rs 153 / action (à partir de Rs 121) basé sur un PE FY23e de 15x.

Flux de commandes pour FY21e en ligne avec les prévisions à Rs 150 milliards: le carnet de commandes de fin FY21 s’élevait à Rs 530 milliards. Certaines des principales commandes acquises au cours de l’année sont des ventilateurs USI, des radios définies par logiciel et des équipements de communication, etc.

Exécution beaucoup plus élevée que prévu à 135 milliards de roupies: cela est dû aux ventilateurs ICU, aux systèmes de missiles (Akash et LRSAM), aux mises à niveau des armes à feu, à divers radars, à divers sonars, aux systèmes de commande et de contrôle, etc. BEL a réalisé des ventes à l’exportation d’environ 50 millions de dollars. pendant FY21.

Opportunités de commande à court terme: BEL a déjà pris en compte l’exécution de l’avionique liée au LCA Mk 2, car HAL a reçu la LoI pour le même. En outre, LUH et LCH (hélicoptères) peuvent permettre aux capteurs et aux armes d’augmenter de manière significative les revenus avioniques de BEL.

BEL vise (i) le segment civil (y compris le matériel médical) à passer de 7% du chiffre d’affaires à 15% au cours des 2-3 prochaines années; (ii) augmenter la contribution actuelle de 10% aux revenus du secteur des services (y compris les AMC); (iii) capturer une part du budget des dépenses de recettes des forces armées via l’entrée dans des fusibles électroniques et des chercheurs RF (nouveau complexe à Machilipatnam qui sera bientôt mis en service); et (iv) gagner des parts dans l’activité de base, c’est-à-dire l’intégration du complexe de missiles (Palasamudram; autre SBU distinct pour QRSAM à Bengaluru), l’entrée dans les munitions, etc.

