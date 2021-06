Note de Bharat Electronics – Acheter: les performances FY21 à nouveau impressionné

L’opportunité de SDR est également significative avec BEL fournissant déjà la version SDR (Naval combat) et SDR-Air étant en cours d’évaluation.

Bharat Electronics (BEL) continue d’impressionner avec une croissance du chiffre d’affaires de 9% en glissement annuel et une expansion de la marge Ebitda autonome de 150 points de base en glissement annuel pour l’exercice 21 – une année avec un T1FY21 presque perdu (les revenus ont baissé de 20% en glissement annuel au premier trimestre 21) en raison de la pandémie. Il y a eu une libération de fonds de roulement de Rs 23 milliards pour FY21, tirée par Rs 28 milliards de fonds de roulement H2FY21 – une autre statistique remarquable. Pour ajouter aux réalisations, la commande acquise a été de 152 milliards de Rs (~ 54 milliards de Rs pour le T4FY21), maintenant ainsi un carnet de commandes sain de 3,9x sur le topline FY21e (autonome) de ~ Rs 140 milliards. La performance de BEL continue de se démarquer (exécution + marge + visibilité du carnet d’ordres) au sein de l’espace DPSU coté. Nous continuons de maintenir Buy avec un prix cible révisé de Rs 177 (Rs 153 plus tôt).

Afflux de commandes FY21 à Rs 152 milliards : Le pipeline de commandes FY22 est également assez visible avec ~ Rs 125 milliards de commandes de missiles à BDL et Rs 380 milliards de commandes LCA Mk1A à HAL. Q4FY21 a vu Rs 10 milliards d’afflux de commandes de la radio définie par logiciel (tactique) pour la marine indienne. L’opportunité de SDR est également importante avec BEL fournissant déjà la version SDR (Naval combat) et SDR-Air étant en cours d’évaluation.

Opportunités de commandes à court terme : BEL a déjà pris en compte l’exécution de l’avionique liée au LCA Mk 2 car HAL a reçu une LoI pour le même. Les opportunités futures incluent Jammer pour LCA. En outre, LUH et LCH (hélicoptères) pourraient permettre aux capteurs et aux armes d’augmenter considérablement les revenus avioniques de BEL.

La responsabilité incombera à la diversification et à l’exécution : objectifs de BEL : (i) augmentation du segment civil de 7 % du chiffre d’affaires à 15 % dans les 2-3 prochaines années ; (ii) augmenter la contribution actuelle de 10 % aux revenus du secteur des services ; (iii) capter une part du budget des dépenses de recettes des Forces armées via l’entrée dans les fusibles électroniques et les autodirecteurs RF (nouveau complexe à Machilipatnam qui sera mis en service prochainement) ; et (iv) gagner des parts dans l’activité de base, c’est-à-dire l’intégration du complexe de missiles (Palasamudram ; une autre SBU distincte pour QRSAM à Bengaluru), l’entrée dans les munitions, etc. La diversification hors des activités de défense est essentielle pour obtenir une visibilité à moyen terme sur le double croissance du chiffre d’affaires à un chiffre.

Maintien de l’ACHAT : nous évaluons BEL à 17 fois les bénéfices de l’exercice 23e (contre 15 x l’exercice 22e plus tôt). Nous maintenons Buy avec un TP révisé de Rs 177/action. BEL continue de surprendre en termes d’exécution, de marges, d’entrées de commandes, de croissance malgré le fait d’avoir atteint une échelle louable (par rapport au budget de la défense indien) – La performance de l’exercice 21 met en évidence la force du modèle économique sous-jacent.

