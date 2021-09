Note de Bharti Airtel – Acheter : l’aide du gouvernement pour aider l’entreprise à gagner plus rapidement des parts de marché

Nous augmentons notre PT à Rs 850 sur des multiples plus élevés pour tenir compte d’une accélération potentielle de la croissance. ACHETER

Le moratoire de quatre ans du gouvernement sur les paiements AGR/spectre offrira un allégement des flux de trésorerie de VIL et pourrait conduire le gouvernement à prendre une participation importante dans VIL. Cependant, l’utilisation par Bharti de son allégement de trésorerie annuel de 117 milliards de roupies pour les dépenses d’investissement accélérera les changements de part de marché en sa faveur. Nous prévoyons que Bharti gagnera une part de marché de 340 points de base à 39% au cours de l’exercice 22-24, entraînant 20% de Cagr en Ebitda mobile en Inde. Nous augmentons notre PT à Rs 850 sur des multiples plus élevés pour tenir compte d’une accélération potentielle de la croissance. ACHETER



Le gouvernement annonce un certain nombre de réformes : Le gouvernement a approuvé un certain nombre de réformes portant sur trois grands domaines pour le secteur. Premièrement, il a autorisé un moratoire de quatre ans sur l’AGR et les paiements du spectre sur une base neutre en VAN afin de fournir des liquidités à court terme. Deuxièmement, il a rendu les investissements plus faciles et plus attrayants en supprimant les frais d’utilisation du spectre (SUC) et en autorisant la restitution du spectre pour le spectre acquis lors des futures enchères et en fixant également un calendrier d’enchères. Troisièmement, il a approuvé la suppression des revenus non télécoms des calculs du revenu brut ajusté (AGR) et assoupli les exigences KYC qui devraient soutenir les marges.

Gouv. susceptible de prendre des participations dans VIL : le moratoire de quatre ans sur l’AGR et les redevances de spectre offrira un allégement de trésorerie annuel de 250 milliards de roupies à Vodafone Idea (VIL), améliorant ainsi ses chances de survivre plus longtemps. Le gouv. a permis aux opérateurs de télécommunications/VIL de payer des intérêts sur le report des paiements par le biais de fonds propres. Selon nos calculs, le gouvernement pourrait détenir 26% de VIL à la fin d’une période de quatre ans, si VIL choisit de payer les intérêts cumulés de Rs 90 milliards par le biais des capitaux propres, en supposant que les actions soient émises au CMP.

Le duopole est-il toujours en jeu ? Oui c’est mais un peu en retard. Ignorant l’ensemble du spectre de VIL et les cotisations AGR, les cotisations financières de VIL de 225 milliards de roupies nécessitent un Ebitda trimestriel de 5,6 milliards de roupies pour le service des intérêts. Alors que l’Ebitda de VIL au T1FY22 était de Rs 12,8 milliards, une baisse de 13% de ses revenus mobiles T1FY22 entraînera une chute de son Ebitda en dessous du seuil de Rs 5,6 milliards. Cette baisse des revenus est possible étant donné que Bharti réorientera probablement l’allègement annuel de ses flux de trésorerie vers des investissements dans le réseau, ce qui accélérera ses gains de parts de marché.

La récompense du risque reste favorable : la survie de VIL pourrait retarder les hausses tarifaires ; cependant, dans un tel scénario, Bharti est susceptible de gagner plus d’abonnés/part de marché. Au cours de l’EX22-24, nous prévoyons que la part de marché de Bharti Airtel augmentera de 340 points de base à 39%. Bien que nous maintenions nos estimations, nous augmentons notre PT à Rs 850/action sur des multiples plus élevés pour les entreprises mobiles et non mobiles en Inde. Notre PT implique un EV/Ebitda consolidé de 8,9x, ce qui est conforme au multiple à terme à 1 an actuel de Bharti de 9,1x et à une prime de 10 % par rapport à sa moyenne sur 3 ans. D’autres gains de parts de marché de VIL pourraient ajouter un autre Rs 80/action à notre PT, tandis qu’aucune augmentation tarifaire au cours de l’exercice 23/24 avec les mêmes hypothèses d’abonné et un multiple inférieur ne pourrait entraîner une évaluation de cas baissier de Rs 625/action. Avec un risque-rendement favorable, nous réitérons Acheter.

