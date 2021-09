Note de Bharti Airtel – Acheter : les droits servent à financer la croissance et à réduire la dette

Il prévoit une accélération des investissements dans la fibre pour renforcer le backhaul et soutenir les activités FTTH.

Sunil Mittal, promoteur et président, assister à l’appel aux investisseurs pour interagir avec les investisseurs est un grand booster de confiance. Bharti voit d’énormes opportunités, et une nouvelle injection de capitaux soutiendra le bilan de l’entreprise en investissements pour accélérer la croissance. Il ne voit aucune allocation de capital dans les activités non essentielles. L’investissement en Capex dans le spectre 5G (qui, selon la société, se produira au début de l’année prochaine), la fibre et le centre de données sont ses priorités. Il ne voit aucune exigence de spectre après que la 5G offre une visibilité FCF à long terme. L’investissement numérique a été lent, mais se porte bien ; la monétisation se fera uniquement au niveau de Bharti Airtel, ce qui pourrait, selon nous, conduire à une maximisation de la valeur.

Il prévoit une dette nette sur Ebitda à 2x bientôt, soutenue par la monétisation des actifs et le FCF. Bharti s’attend à ce que l’ARPU à Rs 200 au cours de l’EX22 soit ambitieux, mais devrait rassurer sur la croissance des revenus et du FCF. Nous avons réduit nos estimations d’Ebitda d’environ 3 % pour les exercices 22 et 23e lors de la mise à jour du rapport annuel. Cependant, nous avons augmenté le TP à Rs 712 (au lieu de Rs 675) en fonction de la dette réalignée et de l’impact de l’Ind AS-116. Maintenir Acheter.

Les droits servent à financer la croissance future et le désendettement : Bharti a annoncé une émission de droits de Rs 210 milliards. L’émission est au prix de 535 ` (10 % de remise au vendredi précédant le dernier cours de clôture) et le droit aux droits est de 1 action pour 14 actions détenues à la date d’enregistrement. Il a déclaré que le fonds serait utilisé pour saisir “des opportunités uniques dans la vie” dans les entreprises mobiles (5G et fibre), FTTH (étendre le homepass) et les centres de données. L’investissement dans l’entité indienne de OneWeb sera limité à 7-8 millions de dollars. Une participation supplémentaire de 5% dans Indus Towers a donné à Bharti plus de contrôle sur Indus Towers, qui est un atout essentiel pour les entreprises mobiles.

Les investissements dans les activités mobiles devraient être stables à légèrement plus élevés : la société pense que les enchères 5G auront lieu au début de l’année prochaine avec un déploiement à partir du H2CY22 dans les grandes villes. Cependant, hors spectre, la société ne voit pas beaucoup d’augmentation des investissements dans le réseau en raison de l’achèvement des investissements 4G et du déploiement du BTS modulaire et des investissements dans le cœur. Il prévoit une accélération des investissements dans la fibre pour renforcer le backhaul et soutenir les activités FTTH.

L’investissement numérique est lent, mais progresse bien : Bharti pense que les entreprises se sont bien formées, telles que Wynk, Airtel IQ, etc. Le plan de restructuration placera tous les actifs numériques dans l’entité mère et s’est engagé à divulguer séparément les revenus numériques à l’avenir. Bharti ne veut pas céder sa participation uniquement dans une entité numérique, et tout investissement stratégique aura une exposition à toutes les entreprises, ce qui, selon nous, pourrait conduire à une maximisation de la valeur pour les actionnaires.

La dette nette par rapport à l’Ebitda devrait être multipliée par 2 : la société reste confiante d’atteindre une dette nette sur l’Ebitda de 2 fois à court terme, grâce à une génération de FCF saine et à la monétisation des actifs. Bharti pense qu’il a trois non-actifs, qu’il aimerait monétiser au bon moment et à la bonne valeur : la participation dans Indus Towers, les actifs de fibre et l’immobilier.

L’ARPU passera à Rs 200 au cours de l’EX22 : Bharti pense que l’ARPU devrait atteindre Rs 200 (contre Rs 146 au premier trimestre de l’exercice 22) au cours de l’exercice 22 lui-même. Il a déjà pris des interventions tarifaires dans la catégorie entreprise postpayée et le pack de base prépayé ; cependant, le tarif 4G prépayé le plus populaire reste inchangé. Nous notons que Reliance Jio a récemment lancé le plan Freedom où il a réduit l’allocation de données de 45%, ce qui se dirige vers une hausse des tarifs.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.