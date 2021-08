Note de Bharti Airtel – Acheter : les résultats trimestriels sont un excellent résultat sur les estimations

Nous nous attendons à ce que les coûts de réseau renouent avec la croissance au cours des prochains trimestres.

Les revenus de Bharti au premier trimestre (en hausse de 21 % en glissement annuel), l’Ebitda (en hausse de 31 % en glissement annuel) et le bénéfice de Rs 2,8 milliards, ont tous dépassé nos estimations grâce à une forte croissance des revenus en Inde non mobile et en Afrique. Mobile Arpu, en hausse de 1% en glissement trimestriel, a été soutenu par des ajouts 4G et postpayés sains. Nous augmentons nos estimations consolidées de 2 à 3 % pour tenir compte du rythme et nous attendons un TCAC Ebitda de 20 % sur les exercices 21-24. À 7,4x FY23E EV/Ebitda risque-rendement semble favorable. Nous maintenons l’achat avec un PT reporté de Rs 685/sh.

Les résultats du premier trimestre ont été très positifs : les revenus consolidés de Bharti Airtel au premier trimestre de l’exercice 22, en hausse de 15 % en glissement annuel (21 % en glissement annuel à données comparables), l’Ebitda consolidé, en hausse de 31 % en glissement annuel et les bénéfices à Rs 2,8 milliards, dépassent tous nos estimations. Des revenus plus élevés que prévu, entraînés par une forte croissance des activités non mobiles en Inde et en Afrique, ont mené le rythme.

Les revenus mobiles indiens manquent, mais les marges surprennent positivement : les revenus mobiles indiens de Bharti ont augmenté de 11 % en glissement annuel (22 % sur une base comparable), estimations manquées. Les ARPU à Rs 146, ont augmenté de 1% en glissement trimestriel, largement en ligne avec les estimations ; Cependant, une base d’abonnés plate en raison d’un taux de désabonnement plus élevé que prévu parmi les abonnés vocaux prépayés a déçu. Les ajouts d’abonnés de Bharti en 4G (+5m) et postpaid (+0,3m) sont encourageants. La croissance du trafic de données de Bharti est restée saine à 49% en glissement annuel. Pour soutenir cette croissance, Bharti a ajouté 55 000 stations de base à large bande au premier trimestre, son plus haut niveau en plus de 5 ans. Malgré ces investissements, les coûts de réseau ont été inférieurs et ont contribué à une augmentation des marges de 170 pb en glissement trimestriel à 49 %, en avance sur les estimations. Nous nous attendons à ce que les coûts de réseau renouent avec la croissance au cours des prochains trimestres.

De solides performances dans le secteur non mobile et en Afrique : les entreprises indiennes non mobiles ont connu un trimestre solide, les trois segments affichant une croissance de 8 à 13 % en glissement annuel, dépassant les estimations. Le segment des maisons a enregistré des ajouts d’abonnés de 0,28 million, son plus haut niveau en un trimestre, grâce à l’augmentation des liaisons LCO ; cependant, ses marges ont chuté de 620 points de base en glissement trimestriel en raison d’un changement réglementaire. Les revenus de l’Afrique (en hausse de 7,7 % en glissement annuel) ont dépassé les estimations grâce à de forts ajouts d’abonnés et à un ARPU plus élevé que prévu. L’Ebitda Afrique (+8,6% en glissement annuel) est également en avance sur les estimations.

Le FCF chute qoq ; Un effet de levier confortable : Au cours du premier trimestre de l’exercice 22, le FCF de Bharti Airtel est passé à 29 milliards de Rs contre un montant négatif de 19 milliards de Rs FCF au quatrième trimestre de l’exercice 21, car le FCF au quatrième trimestre a été affecté par un paiement initial de Rs 63 milliards. Ajusté pour cela, le FCF a chuté de 36% en glissement trimestriel, en raison de paiements d’intérêts en espèces plus élevés et de l’absence de dividende d’Indus Towers. La dette nette consolidée a augmenté de 6 % en glissement trimestriel en raison d’un ajout de Rs 106 milliards aux passifs liés au spectre, mais l’effet de levier était confortable à 3,0 fois l’Ebitda.

Maintenir ACHETER : nous augmentons nos estimations de chiffre d’affaires consolidé et d’Ebitda de 2 à 3 % à mesure que nous augmentons les estimations pour les segments Inde non mobile et Afrique. Au cours des FY21-24, nous nous attendons maintenant à ce que Bharti Airtel fournisse 14% de CAGR de revenus et 20% de CAGR en Ebitda en supposant des hausses de tarifs de 7% aux Q4FY22 et Q4FY23. Nous maintenons Acheter.

