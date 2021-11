Nous maintenons nos estimations dans l’ensemble et « Maintenir » avec un TP révisé de Rs 6 484 (contre Rs 5 981) sur un roulement de valorisation au T4FY23e.

Info Edge (IEL) a affiché des performances financières conformes au T2FY22, mais la forte croissance de la facturation indique une amélioration des tendances de croissance. La facturation globale a augmenté de 61,3% en glissement annuel, le recrutement, l’immobilier et Shiksha ayant augmenté en glissement annuel de 73,9%, 45,9% et 74,7%, respectivement.

Alors que les vents favorables macroéconomiques et la position de leader aident le cœur de métier d’IEL, la réévaluation de l’action est le résultat des introductions en bourse de Zomato et de PolicyBazaar qui ont déclenché une réévaluation de la valorisation des sociétés émettrices. En l’absence de nouvelle introduction en bourse d’une société détenue dans le pipeline, les actions d’IEL évolueront parallèlement à la traction dans les activités principales. Nous maintenons nos estimations dans l’ensemble et « Maintenir » avec un TP révisé de Rs 6 484 (contre Rs 5 981) sur un roulement de valorisation au T4FY23e.

Une forte croissance de la facturation indique une amélioration de la trajectoire de croissance

IEL a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de 37,3% en glissement annuel au T2FY22 à Rs 3,5 milliards, globalement conforme à l’estimation de Street. La marge d’Ebitda a bondi de 1 010 points de base en glissement annuel à 30,2 % (Street : 30,8 %). L’entreprise a repris ses dépenses publicitaires alors que l’économie revient à la normale. Dans le domaine du recrutement, IEL connaît une forte croissance en IT/ITES ainsi que dans d’autres segments. La croissance de la facturation a été forte – 61,3 % en glissement annuel. Avec une forte croissance de la facturation, nous prévoyons que la croissance des revenus continuera d’être forte. Alors que les marchés du recrutement et de l’immobilier restent porteurs, le coût de la publicité pourrait ne pas augmenter beaucoup, mais le coût de la main-d’œuvre technique pèsera sur les marges.

Pas de déclencheurs immédiats de réévaluation de la valorisation

Alors que l’activité principale d’Info Edge est sur une trajectoire d’amélioration, son rendement excédentaire de 27 % (par rapport à NIFTY) au cours des six derniers mois est attribuable à une revalorisation significative de Zomato et de PolicyBazaar à la suite de leurs débuts sur le marché public, par rapport à leurs valorisations historiques sur le marché privé. Comme il n’y a pas d’introduction en bourse d’une société émettrice en cours, les chances d’une nouvelle revalorisation sont faibles ; la performance des actions dépendra donc de l’évolution de l’activité principale, de la performance des actions de Zomato et de PolicyBazaar, et du rythme des investissements dans les portefeuilles core et non core.

Perspective et valorisation : Croissance valorisée ; maintenir « ATTENDRE »

Les perspectives de croissance d’Info Edge semblent prometteuses avec une dynamique dans le segment du recrutement prête à se maintenir et une reprise dans le segment de l’immobilier sur l’enclume. Cependant, les valorisations (98,6x le BPA FY23e pour le cœur de métier) sont riches. Nous maintenons « HOLD/SN » avec un prix cible basé sur SoTP de Rs 6 484 alors que nous passons au T4FY23E.

