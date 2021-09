Note de Britannia Industries – Acheter : l’entreprise continuera de croître en avance sur ses pairs

Malgré cela, nous soutenons que toute faiblesse du titre en raison d’une demande probablement plus faible en QoQ au T2FY22 (sur une base solide) peut être une opportunité à ajouter. Nous énumérons les principales raisons de notre raisonnement.

Nous avions ramené Britannia parmi nos meilleurs choix il y a six semaines; le titre a depuis progressé de 18% (surperformant l’indice FMCG de 600 pb). Malgré cela, nous soutenons que toute faiblesse du titre en raison d’une demande probablement plus faible en QoQ au T2FY22 (sur une base solide) peut être une opportunité à ajouter. Nous énumérons les principales raisons de notre raisonnement.

Nous restons positifs sur Britannia alors que les catégories en déplacement se redressent en raison de la mobilité croissante, des gains de parts de marché des acteurs régionaux et des marchés adressables en expansion, sans parler des hausses de prix progressives et de la base favorable au S2FY22. Les ICD à Rs 4,7 milliards sont inférieurs au niveau du 21 mars de Rs 7,9 milliards, ce qui est une bonne évolution. Conservez « Acheter » avec un TP de Rs 4 670.

12 raisons pour lesquelles nous voyons plus d’avantages

(1) Devenir agressif sur la stratégie WIMI (Win in Many India) ; (2) des gains de parts de marché à pérenniser ; (3) énorme place dans le e-commerce (objectifs 5% contre 2% actuellement) ; (4) le potentiel de croissance dans les contiguïtés est attractif ; (5) la mobilité croissante, la réouverture des centres commerciaux stimulera les produits OOH, l’échantillonnage de nouveaux produits et la premiumisation ; (6) entreprise la plus innovante en raison de sa capacité de R&D ; (7) relancer la croissance rurale dans la plupart des États ; (8) augmenter la capacité à Maharashtra, Tamil Nadu, UP ; (9) partenariat commercialisé en Égypte et en Ouganda pour la fabrication ; (10) hausses de prix et amélioration du mix pour une croissance plus équilibrée ; (11) augmenter l’intelligence et le quotient ESG ; (12) L’introduction en bourse de Go Airlines de 36 milliards de Rs est susceptible d’obtenir l’approbation de SEBI.

Les principaux risques sont l’inflation de la noix de cajou et de l’huile de palme. La base du deuxième trimestre pour l’entreprise est élevée, donc une bonne croissance en glissement annuel est probable à partir du S2FY22.

Perspectives : s’améliorer

Britannia est le leader de la valeur dans la catégorie des biscuits et a maintenu des gains de parts de marché. Nous pensons que sa croissance continuera de bien dépasser celle de l’industrie. Son réseau de distribution qui s’approfondit, en particulier dans les zones rurales, en mettant l’accent sur la croissance dans les États faibles – Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh et Rajasthan – lui sera très utile. La croissance globale de l’entreprise s’est améliorée avec l’augmentation de sa part de marché.

Les initiatives de réduction des coûts de Britannia (ciblant environ 2,1 % du chiffre d’affaires par an) continuent d’être solides, ce qui l’aide à maintenir l’expansion de ses marges. Une amélioration progressive du mix produits favorisera également les marges brutes et Ebitda. Une variable clé est que Parle gagne des parts de marché auprès d’autres acteurs et réduit l’écart de parts de marché. Nous maintenons ‘BUY/SO’ avec un TP de Rs 4,670.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.