Note de Britannia Industries – Neutre : le premier trimestre de l’exercice 22 a enregistré une solide performance des ventes

En outre, le premier trimestre aurait vu un certain remplissage du pipeline (les ventes du quatrième trimestre auraient été affectées) en raison de la mise à niveau de l’ERP vers S4/HANA.

La croissance volume/valeur de Britannia (BRIT) au premier trimestre (+1%/-0,5% en glissement annuel ; TCAC sur deux ans +11%/+12%) était bien supérieure à nos prévisions et à l’estimation consensuelle de Bloomberg (-7% en glissement annuel) malgré un base. Bien qu’il n’y ait eu aucune preuve d’une augmentation de la consommation ou de l’approvisionnement du garde-manger au premier trimestre et que sa portée directe ait été touchée (2,1 millions au T122 contre 2,4 millions de points de vente au T421), nous pensons que la solide performance des ventes aurait été aidée par la poussée des canaux de vente en gros ce qui peut ne pas être récurrent, à notre avis. En outre, le premier trimestre aurait vu un certain remplissage du pipeline (les ventes du quatrième trimestre auraient été affectées) en raison de la mise à niveau de l’ERP vers S4/HANA.

BRIT a mentionné que les ventes frontales GTM sont maintenant revenues à une reprise d’environ 90% et que les tendances de la demande sont stables en juillet. Il dispose d’un pipeline de lancements de nouveaux produits dans l’attente d’une demande normale et a lancé une nouvelle sous-catégorie de « Potazos » dans les gaufrettes de pommes de terre. La contribution des ventes en ligne est actuellement d’environ 2 % (contre 10 % pour HUVR (Acheter), 9 % pour MRCO (Acheter), 6,5 % pour NEST (Acheter), 5 % pour HMN) et la direction de BRIT a indiqué qu’elle pourrait potentiellement atteindre 5 %. Les ICD aux sociétés du groupe ont considérablement diminué à c.Rs 4,7 milliards (contre Rs 7,9 milliards en mars-21).

Pression sur les marges pour continuer car BRIT prudent sur les augmentations de prix: les GPM ont diminué de 300 pb en ga à 38,7%, inférieur à notre prévision de -140 pb en ga, en raison de l’inflation significative des coûts des intrants dans les graisses (RPO d’environ + 50 % en ga), le brut ( c.+117 % en glissement annuel) et du lait (env. +13 % en glissement annuel), et des promotions plus élevées pour soutenir les lancements. BRIT a indiqué qu’étant donné l’environnement de demande relativement faible, il est prudent avec les augmentations de prix. Nous nous attendons à ce que les actions de tarification arrivent avec un décalage et continuent de faire pression sur les GPM.

Les OPM ont baissé de 470 pb en glissement annuel à 16,3 %, en deçà de nos estimations/consensus de -405 pb/-380 pb en glissement annuel, en raison de la normalisation des coûts A&P. Nous nous attendons à ce que les coûts A&P restent élevés pour soutenir les nouveaux lancements, tandis que la rentabilité de la plate-forme de transformation numérique récemment mise en œuvre (productivité d’usine, expéditions directes, réduction des pertes) pourrait amortir un certain impact sur les marges. Cependant, BRIT a indiqué que les OPM de l’exercice 22 seront probablement inférieurs à l’année précédente.

Nous réduisons le BPA FY22F/23F de 3-4% pour tenir compte de la pression sur les marges et des augmentations de prix retardées. Nous maintenons notre note neutre avec un TCAC EPS FY21-24F de 7% (l’un des plus bas de notre couverture).

Maintenir le neutre avec un TP de Rs 4 000 ; BRIT se négocie à 39x Sep-23F EPS.

Nous reconduisons l’évaluation à Sep-23F EPS (à partir de mars-23F) et évaluons BRIT à un P/E de 45x (inchangé), avec une décote d’environ 5% par rapport à son multiple de négociation moyen des trois dernières années, ce qui implique un TP de Rs 4 000 (inchangé).

