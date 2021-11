Note de Britannia Industries – Réduire: le cœur de métier a présenté un spectacle décent

Bien qu’il y ait eu un avantage de la croissance prix/mix, nous pensons que la réduction du grammage dans les packs prix-points aurait également pesé sur la croissance des volumes imprimés.

Une impression de revenus largement en ligne (TCAC sur 2 ans de 8,8%) mais une impression de volume faible (et un échec) met (peut-être) en évidence les dangers d’un portefeuille de produits (en grande partie) à prix – des hausses de prix pour Britannia auraient été une combinaison de (i) des MRP plus élevés et (ii) un grammage inférieur. Nous avions souligné dans nos vérifications de canaux que la demande après avoir été forte au premier trimestre (deuxième vague) s’était normalisée à mesure que la mobilité s’améliorait.

BRIT continue de bénéficier d’un positionnement de marque solide, d’une expansion de la distribution directe et d’un avantage d’exécution. À l’avenir, nous pensons que le succès de (au moins quelques) nouveaux segments – Snacks salés, Gaufrettes, Croissants et montée en puissance des catégories adjacentes – Produits laitiers, Biscottes, Gâteaux et maintenant Bikis au lait dans les biscuits sont impératifs pour une réévaluation. Nous pensons que le consensus était généreux lors du cycle de réévaluation précédent (récit de Total Foods Company avant Covid), mais il faudra désormais des preuves plus concrètes pour une réévaluation durable.

Alors que la baisse des dépenses publicitaires au cours de l’exercice 21 a entraîné une croissance des bénéfices plus élevée que la croissance des revenus, l’exercice 22 sera probablement une année à faible croissance des bénéfices. L’approche sur les augmentations de prix (RM inflationniste) sera la clé. Réduire la note (un cas de fondamentaux par rapport au repos) reste pour l’instant.

Performance de chiffre d’affaires décente : les ventes consolidées ont augmenté de 6 % en glissement annuel avec un TCAC sur 2 ans sain de 8,8 %. Cependant, la croissance des volumes (intérieurs) a été plus faible que prévu à 2 % (TCAC sur 2 ans de 5,4 %), ce qui implique une croissance prix/mix de 4,6 % – les revenus autonomes ont augmenté d’environ 7 % en glissement annuel. Bien qu’il y ait eu un avantage de la croissance prix/mix, nous pensons que la réduction du grammage dans les packs prix-points aurait également pesé sur la croissance des volumes imprimés.

La direction a souligné que (i) cette année, il y a eu une croissance plus élevée des parts de marché, (ii) l’accent est toujours mis sur l’augmentation de la distribution directe et l’amélioration de l’empreinte rurale et (iii) des hausses de prix ont été initiées dans l’ensemble du portefeuille.

Marge impactée en raison de la RM inflationniste : la marge brute consolidée s’est contractée (au niveau le plus bas depuis plus de 8 ans) de 500 points de base en glissement annuel à 37,5% en raison de l’inflation de l’huile de palme (+54%) et du brut (carburant industriel et matériaux d’emballage en hausse de 30-35%) ; l’inflation globale du RM pour le trimestre est de 14 %. La marge d’Ebitda s’est contractée de 430 points de base en glissement annuel à 15,5%. Il y a une augmentation de 14 % en glissement annuel et de 10 % en glissement trimestriel des coûts salariaux. Mgmt estime que les marges devraient bien se redresser grâce (i) aux récentes augmentations de prix (dans l’ensemble du portefeuille) et (ii) aux mesures d’efficacité.

Évaluation et risques : nous avons réduit nos estimations de bénéfices d’environ 9 à 6 % pour les FY22-23e ; modélisation des revenus/Ebitda/TAC CAGR de 9 %/5 %/4 % au cours de l’exercice 21-23e. Maintenez la réduction avec un TP révisé basé sur le DCF de Rs 3 400 (Rs 3 200 plus tôt). A notre TP, l’action s’échangera à 40x le BPA de mars’23e. Le principal risque à la hausse pour notre thèse est la croissance des revenus plus rapide que prévu dans les biscuits de base.

