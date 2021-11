Note de Dabur India : acheter : une croissance saine est probable pour l’entreprise à court terme

Nous nous attendons à ce que les volumes soient robustes, grâce aux stratégies spécifiques à l’entreprise, à l’expansion du marché des herbes et au renforcement de la distribution rurale. Réitérez ‘BUY/SO’ avec un TP de Rs 720.

Dabur reste parmi nos principaux appels d’achat sur la base de : (i) une reprise saine de la demande de jus et de produits hors domicile ; (ii) stratégie de réplication du modèle des produits naturels aux shampooings à partir du dentifrice ; (iii) gains de parts de marché dans l’ensemble du portefeuille ; (iv) l’entonnoir d’innovation ; et (v) la croissance du commerce électronique (7 % de l’activité).

Au deuxième trimestre de l’exercice 22 également, Dabur a maintenu une croissance des volumes de premier plan au cours des derniers trimestres (couvrant la pandémie) et est le plus performant dans les produits de base avec une croissance des volumes de 28% sur une base de deux ans. La volatilité des devises dans les affaires internationales, en particulier la Turquie, est un risque majeur. Compte tenu de la mise en place des leviers structurels positifs susmentionnés, nous maintenons « Acheter » sur Dabur avec un TP de Rs 720.

Reprise du portefeuille hors domicile et hiver : Avec l’amélioration de la mobilité, on assiste à une forte reprise de la consommation hors domicile. Selon Bizom, les boissons ont connu une croissance des revenus de 22,1% en glissement annuel en octobre. Dabur est bien placé pour en profiter grâce à sa marque Real. Les consommateurs étant maintenant de retour au bureau et en voyage, les soins personnels de Dabur devraient connaître une bonne demande (en octobre, les soins personnels dans l’ensemble du secteur étaient en hausse de 17,6% en glissement annuel, selon Bizom). L’Inde connaîtra probablement un hiver rigoureux cette année en raison de l’effet La Niña, qui peut se traduire par une demande plus élevée pour l’immunité de Dabur ainsi que pour les produits d’entretien hivernal.

L’innovation aide les parts de marché : Dabur a gagné des parts de marché dans 95 % de son portefeuille. Son ratio NPD global est d’environ 4,6%. Des innovations telles que Honey Tasties, Real Fizzin, la marque Hommade, Fem and Oxy, Vatika Ayurvedic et le shampooing Neem aideraient Dabur à répondre au besoin croissant de marques pratiques et naturelles. Le jeu de shampooing aux herbes de Dabur pourrait suivre le modèle du dentifrice. Dabur a constamment devancé l’industrie des dentifrices avec une part de 27 à 30 % dans les plantes médicinales (dentifrice).

Perspectives : Une croissance saine en vue – La croissance rurale de Dabur continue d’être robuste. Bien que les produits basés sur la santé et l’immunité puissent se modérer quelque peu, nous pensons que cela serait plus que compensé par une forte demande dans les segments de l’alimentation, des boissons, des soins personnels, de la peau et des salons. Le segment des soins bucco-dentaires et OTC continuera de gagner régulièrement des parts de marché. En outre, l’accent manifeste du PDG sur la part de marché, le renforcement de la distribution et la croissance du commerce électronique aideraient Dabur à tirer parti de la reprise de la demande. La volatilité des devises dans les affaires internationales, en particulier la Turquie, est un risque majeur.

