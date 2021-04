Note de Glenmark Pharma «Hold»; l’introduction en bourse de la filiale pourrait générer de la valeur pour l’entreprise

Cependant, de nombreuses inconnues subsistent pour le secteur des API, étant donné que la récente forte performance a été tirée par une demande accrue liée au COVID-19 et par le stockage des clients dans une large mesure, à notre avis.

Glenmark Life Sciences (GLS; filiale à 100% de Glenmark Pharma pour l’API ou les ingrédients pharmaceutiques actifs) a déposé le 16 avril 2021 un projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) auprès de SEBI pour une introduction en bourse, comprenant une nouvelle émission de jusqu’à 11,6 milliards de roupies et une offre pour la vente d’un maximum de 7,31 millions d’actions (produit potentiel total de 210 millions de dollars canadiens). L’introduction en bourse sera soumise aux conditions du marché, aux approbations requises et à d’autres considérations, par la société. La majeure partie du produit de l’introduction en bourse sera utilisée pour le paiement de la contrepartie d’achat en cours aux promoteurs pour la scission de l’activité API et le financement des investissements.

Événement potentiel de déblocage de valeur mais de nombreuses inconnues: GLS a déclaré des ventes de 10,2 milliards de roupies au cours de l’exercice 20 (9,6% des revenus totaux du PNB, un TCAC de 8,2% pour l’exercice 17-20), bien que les ventes de 9 forte demande des clients. Une introduction en bourse réussie de GLS aiderait GNP à débloquer de la valeur pour l’activité API où les perspectives de demande restent solides. Cependant, de nombreuses inconnues subsistent pour le secteur des API, étant donné que la récente forte performance a été tirée par une demande accrue liée au COVID-19 et par le stockage des clients dans une large mesure, à notre avis.

De plus, les fabricants chinois ont maintenu leur domination sur le marché mondial des API et tout transfert potentiel du marché vers d’autres régions peut se produire très progressivement. Bien que les opportunités de croissance du marché demeurent, les avantages spécifiques à l’entreprise (par exemple GLS) seraient déterminés par l’échelle, le portefeuille de produits, la compétitivité des coûts, les relations avec les clients, les dossiers de conformité aux BPF, etc. Solara Active, Aarti Drugs, etc. – sont évalués à 18-20x FY22e consensus PE.

Retain Hold avec un TP inchangé de Rs 550: Le produit potentiel de l’introduction en bourse de GLS pourrait aider le PNB à réduire la dette (avec une dette nette de Rs 36,4 milliards et une dette nette / Ebitda de 1,75x, le PNB reste l’un des noms les plus endettés de notre couverture et il a vu des progrès très lents en matière de réduction de la dette). Il se négocie actuellement à 15,3x / 13,6x FY22e / 23e nos estimations de BPA, contre un PE moyen sur trois ans de 16,1x.

Bien que nous voyions une marge de manœuvre suffisante pour une éventuelle réévaluation de la valorisation, nous pensons qu’elle doit être soutenue par une meilleure exécution des ventes aux États-Unis et une réduction de la dette pour améliorer le sentiment des investisseurs et le bilan d’exécution de la direction. Nous conservons notre juste valeur TP de Rs 550 et notre note Hold pour le PNB alors que nous recherchons une amélioration visible de l’exécution.

