Note de Jubilant Foodworks – Acheter : Résilient face au Covid-19

in

Le quatrième trimestre a vu 50 ajouts pour Domino’s, avec des ajouts bruts pour FY21 à 134 cf. la prévision précédente de 100. La société cherchera également à en ajouter au moins autant au cours de l’exercice 22.

Jubilant Foods a annoncé un trimestre en ligne, bien que la croissance en glissement annuel semble solide grâce à une base faible. L’Ebitda a augmenté de 47 % en glissement annuel et les bénéfices ont doublé en glissement annuel. L’attention s’est poursuivie sur les ajouts de magasins Domino’s avec 50 au T4 et 134 pour l’EX21, en avance sur les prévisions. L’inflation des prix des intrants (principalement du fromage) s’est légèrement manifestée sur les GM bien que la direction s’attende à conserver ses marges au cours des prochains trimestres grâce à des mesures d’auto-assistance. Nous ajustons légèrement les estimations et conservons l’achat avec un TP de 3 700 roupies.

Chiffre d’affaires en ligne : le chiffre d’affaires du quatrième trimestre a augmenté de 14 % en glissement annuel, sur une base faible, conformément à notre estimation. Sur une base de TCAC à 2 ans, la croissance s’est améliorée à 9% contre 7% au T3. La croissance du SSS publiée s’est établie à 11,8 % (15 % ajusté pour la fermeture des magasins).

Tendances du canal : la livraison a augmenté d’environ 29 % en glissement annuel, tandis que les plats à emporter ont augmenté de 77 %, ce qui représente une amélioration par rapport aux niveaux du troisième trimestre, mais en dehors d’une base faible. La propre application a connu une croissance plus forte que les agrégateurs. La reprise des repas sur place s’est poursuivie séquentiellement au quatrième trimestre, avec une baisse des revenus d’environ 36 % contre environ 58 % au troisième trimestre.

Baisse de GM en glissement trimestriel : GM a baissé de 80 points de base en glissement trimestriel à 77,5% (en hausse de 3 ppt en glissement annuel), légèrement en deçà de l’estimation en raison de l’inflation des prix du fromage. Mgmt reste cependant confiant dans le maintien de ses marges au cours des prochains trimestres.

Marges en ligne : la marge d’Ebitda était légèrement supérieure, grâce à une meilleure gestion des coûts et op. gains de levier. Les frais de personnel n’ont augmenté que de 2 % en glissement annuel, tandis que les autres dépenses ont augmenté de 15 % en glissement annuel. La marge d’Ebitda résultante a augmenté de 5,4 ppt en glissement annuel à 24,3 %. L’Ebitda a augmenté de 47 % en glissement annuel pour atteindre 2,5 milliards de roupies, conformément aux estimations (Cagr sur 2 ans à 30 %).

Croissance du BPA : la croissance des bénéfices a été encore aidée par une dépréciation plus faible que prévu (-6% en glissement annuel). Le BPA pré-ex a augmenté de 132 % en glissement annuel pour atteindre 1 milliard de roupies, 12 % au-dessus de l’estimation.

Deuxième vague : les revenus de JUBI ont été bien plus résistants lors de la deuxième vague. Par exemple, par rapport au 19 avril, les revenus du 21 avril ont baissé d’environ 6 % (contre une baisse de plus de 75 % l’an dernier). L’impact a été légèrement plus élevé en mai avec une baisse d’environ 13 % par rapport au 19 mai (-60 % l’année dernière). La croissance des livraisons a été forte à 37% en avril et 56% en mai par rapport aux niveaux de 2019.

Ajouts de magasins : le T4 a vu 50 ajouts pour Domino’s, avec des ajouts bruts pour FY21 à 134 cf. la prévision précédente de 100. La société cherchera également à en ajouter au moins autant au cours de l’exercice 22.

Au-delà de la pizza : Hong’s Kitchen et Ekdum ! une croissance saine et continue au quatrième trimestre et les revenus de Hong sont revenus aux niveaux d’avant Covid. La direction est optimiste quant aux perspectives de croissance de Popeyes. Le poulet est un marché de Rs 40 milliards en croissance à deux chiffres au cours des dernières années. JUBI ouvrira le premier magasin Popeye en FY22. Il n’est pas prévu d’augmenter la participation dans DP Eurasia.

Nouvelles recrues : JUBI a peaufiné la structure de direction avec l’élévation de l’ex-COO Rajneet Kohli en tant que Chief Business Officer pour Domino’s, l’ex-VP Operations Amit Maheshwari en tant que Head of Operations. Ashish Goenka a rejoint Bharti Airtel en tant que directeur financier. Gaurav Pande de HUL a rejoint pour diriger Popeyes. Le vice-président de la chaîne d’approvisionnement, Avinash Kant, dirigera les initiatives pour une chaîne d’approvisionnement intégrée.

Maintenir l’achat : JUBI reste résilient sur la croissance ainsi que sur les marges malgré Covid 2.0. Nous ajustons légèrement les estimations de l’exercice 22-23 de 1 à 2 % et reportons au 23 juin. Maintenez l’achat avec un PT révisé de Rs 3 700 basé sur 67x juin-23 (Rs 3 050 plus tôt).

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.