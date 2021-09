Note de Kajaria Ceramics – Acheter : Hausse des exportations de Morbi, des prix pour aider les entreprises

in

Les exportations globales de tuiles pourraient atteindre environ 60 % de la production de Morbi à plus long terme. KJC est axé sur le marché intérieur, avec des exportations négligeables.

Nous avons organisé un appel de groupe avec Nilesh Jetpriya – Président, Morbi Ceramic Association. Il a cité que les exportations de Morbi ont fortement augmenté à 40-45% de la production maintenant, et pourraient atteindre 60% à long terme. La croissance du volume de l’exercice 22 à 15-20 % semble plausible. Les acteurs du Morbi pourraient augmenter les prix de +15%, en raison de l’inflation des coûts. Cela pourrait atténuer l’intensité de la concurrence et maintenir la stabilité des prix sur le marché national des carreaux – KJC est le leader du marché. Nous augmentons le BPA FY22-24e de ~3%. Conserver Acheter ; PT à Rs 1 355.

Exportations : Le cluster Morbi est le principal fournisseur des exportations. Les exportations semblent réduire leurs risques géographiquement, le GCC représentant désormais 25 % des exportations (auparavant 45 %), suivi des États-Unis avec 10 à 12 %. Les exportations globales de tuiles pourraient atteindre environ 60 % de la production de Morbi à plus long terme. KJC est axé sur le marché intérieur, avec des exportations négligeables.

Hausse des coûts des intrants ; hausses de prix : Dans une optique de répercussion de la hausse des coûts des intrants, les acteurs du Morbi pourraient augmenter les prix de +15% à l’avenir. Cela augure bien pour les joueurs organisés, car leur différentiel de prix converge avec les joueurs non organisés.

Lecture positive pour KJC : KJC devrait bénéficier de la hausse des exportations de Morbi et de la hausse des prix. Nous augmentons le BPA FY22-24e de KJC d’environ 3 %, compte tenu de catalyseurs solides – (i) Reprise du logement ; (ii) le leadership du marché ; (iii) l’optimisation du mix (60 % des ventes à valeur ajoutée) ; (iv) des gains de parts de marché (focalisation export des acteurs du Morbi) ; (v) concentration sur la marge (conservée + 15 % au cours de l’exercice 2016-21) ; et (vi) la solidité de B/S (cash net).

Nous considérons KJC comme un jeu solide sur le renouveau du logement / l’ameublement de la maison. Conserver l’achat avec un PT révisé de Rs 1 355 (vs Rs 1 250). Conserver l’EP cible à ~40x, une prime à l’hist. 5 ans en moyenne KJC reste l’un de nos meilleurs choix SMID.

