Note de Kajaria Ceramics – Tenir : la performance au deuxième trimestre a été solide

Ceci avec un roulement au Q4FY23 donne un TP révisé de Rs 1 340 (Rs 1 030 plus tôt); répétez « Attendez ».

Kajaria a fortement surperformé nos prévisions ainsi que les prévisions du consensus pour le T2FY22 grâce à une solide croissance des volumes (25 % en glissement annuel) avec une marge d’Ebitda à 18,5 %. Malgré l’augmentation du coût des intrants, Kajaria a été en mesure de le répercuter, générant une croissance PAT de 30 % en glissement annuel. En outre, la direction a maintenu de solides perspectives de croissance pour le S2FY22 malgré la hausse continue du coût des intrants. Nous anticipons une reprise solide de la demande et un scénario industriel favorable pour aider les acteurs organisés tels que Kajaria. Dans l’ensemble, nous augmentons le PAT FY22/23/24e de 14%/17%/18% et augmentons également l’objectif à 40x (au lieu de 35x) conformément à son pic historique. Ceci avec un roulement au Q4FY23 donne un TP révisé de Rs 1 340 (Rs 1 030 plus tôt); répétez « Attendez ».

Forte reprise des volumes : Kajaria a enregistré une forte croissance des volumes de 25 % en glissement annuel. Ceci, couplé à la répercussion du coût des intrants (prix du gaz), a augmenté les revenus de 38% en glissement annuel à Rs 9,7 milliards, dépassant nos estimations et celles du consensus. L’entreprise a subi plusieurs hausses de prix au cours des 3 à 4 derniers mois, de 4 à 5 % pour les carreaux (pour répercuter la hausse du coût du gaz et des matériaux d’emballage), de 8 à 10 % pour les articles sanitaires et de 20 à 25 % pour la robinetterie (en raison de un bond des prix du laiton). Bien que les prix des intrants continuent de se redresser, la direction est confiante de le répercuter pour protéger les marges. Compte tenu de la demande solide et continue des villes de niveau 2/3 et des petites villes, la société a maintenu ses perspectives de croissance de 20 % tout en maintenant des marges entre 18 et 19 %.

Perspectives favorables à la croissance — Compte tenu du scénario favorable de l’industrie, Kajaria entre dans une trajectoire de croissance élevée de 23% TCAC au cours des FY19-23e contre 7% au cours des FY15-19. Compte tenu des solides perspectives de croissance à court terme et des bons résultats du S1FY22, nous augmentons le BPA FY22/23/24e de 14%/17%/ 18% Cependant, étant donné le potentiel de hausse limité, nous maintenons ‘Hold’.

