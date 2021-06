Note de la Bank of Baroda – Réduire : la performance au T4 a été meilleure que prévu

Séparément, le stress dans le livre se situe principalement dans le segment des ventes au détail et des MPME à bas prix, ce qui nous rend un peu prudents. Nous maintenons donc Reduce avec notre TP révisé jusqu’à Rs 75.

BOB a déclaré une perte en raison d’un ajustement d’impôt différé en raison de son passage à un régime de taux d’imposition inférieur. Le Core PPPP (hors gains de trésorerie) a cependant augmenté de 26% en glissement annuel, 8% au-dessus de notre estimation. Cela a été entraîné par une croissance de 4,5% en glissement annuel du NII, une croissance de 71 % en glissement annuel des revenus autres que d’intérêts, compensée par une croissance de 26 % en glissement annuel des dépenses. NII a été impacté par des amortissements d’intérêts en raison de dérapages ainsi que des intérêts composés pour les prêts > Rs 20 mn.

Les dérapages bruts s’élevaient à ~ Rs 123 milliards (ratio de dérapage de 7,1% sur 12 millions de prêts antérieurs), ce qui inclut des dérapages proforma de Rs 86 milliards, entraînant des dérapages nets au T4 de ~ Rs 4 milliards. Les dérapages de BOB dans le commerce de détail et les MPME et les ratios de NPL exceptionnels, ainsi que le portefeuille global de SMA, sont beaucoup plus faibles que ceux de SBI. Séparément, le stress dans le livre se situe principalement dans le segment des ventes au détail et des MPME à bas prix, ce qui nous rend un peu prudents. Nous maintenons donc Reduce avec notre TP révisé jusqu’à Rs 75.

La qualité des actifs a mieux résisté, le stress principalement dans la vente au détail de petits billets et les MPME : les NPL bruts et nets ont diminué à 8,87 % et 3,09 % par rapport aux NPL bruts et nets proforma de 9,63 % et 3,36 %, respectivement, au troisième trimestre. Les dérapages bruts étaient d’environ 123 milliards de roupies. SMA1 et SMA 2 pour la taille des billets au-dessus de Rs 50 mn s’élevaient à 3,87%. L’efficacité de la collecte pour le 21 mars s’élevait à 93% contre 92% au T3FY21. La plus grande inquiétude pour BOB est l’accumulation de stress dans les petits prêts de billets où le SMA1 et le SMA2 totalisaient 8,1% contre 4,4% pour la taille du billet > Rs 50 mn, en décembre 20.

Qualité des actifs plus faible par rapport au SBI : le ratio de NPL exceptionnel pour BOB est nettement supérieur à celui du SBI, par exemple dans les entreprises 10,3% contre 5,6%, dans les MPME 13,5% contre 7,7% et dans le commerce de détail 2,3% contre 0,8%. De même, la formation de nouveaux NPL pour le BOB est assez élevée par rapport au SBI dans tous les segments à l’exception de l’agriculture. De même, le SMA 1 et le SMA2 pour les prêts supérieurs à Rs 50 Mn sont significativement plus élevés à 3,9% pour BOB contre 0,45% pour SBI.

La croissance des PPPP a résisté, la croissance du bilan est faible : les PPP de base ont augmenté de 26% en glissement annuel grâce à une reprise ponctuelle du NCLT. Le NIM mondial a baissé de 5 pb en glissement trimestriel à 2,72%. Le ratio CASA domestique s’est amélioré à 42,9%. Les prêts ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel.

Changement d’estimation, juste valorisation : nous attendons un RoE FY23F à 14,5%. L’action se négocie à 0,62x P/B au cours de l’EX21. Notre TP de Rs 75 implique un P/B (FY22F) de 0,5x et un P/E (FY23F) de 3,5x.

