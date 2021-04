Note de la Banque HDFC: Achat – Note de la Banque HDFC: Une performance louable par entreprise

Un homme se dirige vers une succursale de HDFC Bank Ltd. à Mumbai, en Inde, le samedi 21 avril 2018. HDFC doit annoncer ses résultats du quatrième trimestre le 30 avril. Photographe: Dhiraj Singh / Bloomberg

HDFC Bank a conclu l’exercice 21 – une année de pandémie et de perturbations commerciales – avec une croissance des bénéfices de 19% (presque similaire à la moyenne des cinq dernières années), 1,32% de GNPA (inférieurs aux niveaux pré-pandémique), 0,6% de restructuration, 1,7% de dérapage. taux, 1,5% de coût de crédit (y compris un tampon de contingence de 30 pb), une croissance de l’avance de 14% et une croissance des dépôts de 16%.

C’est en effet louable et ce qui nous donne davantage confiance dans la franchise, ce sont: (i) une réserve de crédit de précaution de 60 points de base existe toujours; (ii) la meilleure franchise de dépôt de sa catégorie (<4% du coût du dépôt) prenant en charge 4,2% de NIM; (iii) renforcement des ressources (123 agences ajoutées) pour relancer la croissance de la distribution (de 6,7% en FY21); et (iv) le renforcement des capacités technologiques pour faire face aux problèmes de panne.

Nous révisons les bénéfices de 5% / 8% pour FY22 / 23E et maintenons Buy avec un TP révisé de Rs 1.818 (valorisant la banque à 3.7x FY23E P / ABV). Principaux risques: (i) une panne technologique récente retarde davantage la visibilité sur l’interdiction de déploiement des cartes de crédit; (ii) la deuxième vague de Covid, si elle se prolonge, peut peser sur le coût du crédit ou sur la croissance. Comment nous interprétons les résultats du quatrième trimestre de l’exercice 21: (i) les GNPA s’établissant à 1,32% ont le plus surpris; les glissements étaient également contenus à 1,66% (taux d’exécution similaire à celui de 9MFY21); (ii) le coût du crédit à 1,65%, bien que relativement supérieur au chiffre 9MFY21 de 1,4%, est en ligne avec nos attentes FY21 de 1,5%; (iii) le provisionnement comprend 13 milliards de roupies de réserve pour éventualités (8 milliards de roupies de réserves de crédit et 5 milliards de roupies d’intérêts sur la reprise des intérêts); avec cela, il comporte une contingence cumulative liée au crédit + un tampon flottant de 60 points de base; (iv) la croissance du NII s’est modérée un peu à 13% avec des NIM stables à 4,2%;

(v) faire progresser la croissance sur une base plus élevée et grâce aux remboursements des entreprises réglés à 14% (inférieurs aux moyennes passées récentes); (vi) le revenu des commissions de base a retrouvé son élan perdu (en hausse de 20% en glissement annuel) soutenu par une hausse des revenus et des recouvrements de change; (vii) HDB Financial Services avec IGAAP NPA de 3,9% (vs proforma stage-3 de 5,9% au T3) et le coût du crédit de 4% (contre> 5,5% au T3FY21) ont enregistré un bénéfice de 2,8 milliards de roupies.

Lecture pour d’autres banques sur quelques aspects: (i) HDFC Bank, malgré sa performance résiliente de la qualité des actifs au cours de l’exercice 21 et le tampon de contingence existant, a construit un tampon supplémentaire au quatrième trimestre de l’exercice 21 (bien que marginal, de 8 points de base). Mgmt a souligné qu’il s’agit de précaution par nature plutôt que d’anticipation en raison de la deuxième vague de Covid. Nous pensons que d’autres banques créeraient également des tampons intermédiaires pour les perturbations. (ii) L’impact de la renonciation aux intérêts sur les prêts de plus de 20 millions de roupies a conduit à un provisionnement de 5 milliards de roupies. Nous pouvons extrapoler une tendance similaire pour d’autres banques afin d’évaluer l’impact du NIM.

Amélioration des capacités technologiques pour résoudre les problèmes de panne: HDFC Bank a souligné que les pannes du mois dernier (mars) étaient intermittentes en raison d’une panne matérielle du serveur. Il renforce les capacités technologiques du système central. La Banque a délimité diverses initiatives pour le court terme ainsi que pour le moyen et le long terme et s’attaquera efficacement au risque de problèmes de panne.

