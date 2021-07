Un homme se dirige vers une succursale de HDFC Bank Ltd. à Mumbai, en Inde, le samedi 21 avril 2018. HDFC devrait annoncer ses résultats du quatrième trimestre le 30 avril. Photographe : Dhiraj Singh/Bloomberg

Pour le premier trimestre de l’exercice 22, le bénéfice de Rs 77 milliards de HDFCB a augmenté de 16% en glissement annuel, un peu en deçà des estimations, en grande partie en raison de la hausse du coût du crédit sur les créances douteuses et d’une provision conditionnelle de Rs 6 milliards. Comme prévu, les dérapages étaient plus élevés à 2,9% des prêts de l’année dernière (annualisés), mais nous nous attendons à ce qu’ils se modèrent à partir du T2. Le principal point positif était dans le commentaire de la direction selon lequel les tendances des prêts et des recouvrements pour juillet semblent proches des niveaux normaux/pré-Covid et se refléteront dans les performances du deuxième trimestre. Pas de mise à jour sur le problème RBI/carte. Acheter des séjours.

Performance opérationnelle du T1 impactée par la vague 2 : Au cours du premier trimestre, les activités ont été affectées par des blocages (externes et internes en raison de cas de Covid intenses) qui ont affecté la croissance des prêts aux particuliers (trame plat) et des commissions (en baisse de 23 % en glissement trimestriel), et ont fait grimper les dérapages à 2,9 % des prêts de l’année dernière (en hausse 60% qqq). Cela a freiné la croissance des revenus et fait grimper les coûts du crédit, ce qui a été en partie compensé par la baisse des charges d’exploitation. Du côté de la qualité des actifs, les NPL bruts sont passés de 1,3 % des prêts à 1,5 % et la banque a vendu 18 milliards de roupies (16 pb de prêts aux ARC). La couverture des prêts non performants a légèrement baissé à 68% et la banque a levé la provision de réserve de Rs 6-7 milliards à 0,7% des prêts. Les prêts restructurés sont passés de 0,6% des prêts en mars à 0,8% maintenant et d’autres pourraient survenir au deuxième trimestre. Les indicateurs clés du premier trimestre étaient une croissance des prêts de 14 % en glissement annuel, une hausse du NII de 9 %, un NIM de 4,1 % en baisse de 20 points de base en glissement annuel, des frais en hausse de 74 % en glissement annuel, op. bénéfice (hors trésorerie en hausse de 24%) et résultat net en hausse de 16% en glissement annuel.

Tendances incrémentales encourageantes : La direction a réitéré que si la vague 2 a eu un impact plus profond sur la vie, son impact sur les affaires était beaucoup plus faible. Il était encourageant d’apprendre que l’activité commerciale s’est améliorée depuis juin. Mgmt a indiqué que la tendance de l’efficacité de la collecte (basée sur le taux de rebond) en juillet était revenue aux niveaux du 21 mars et n’était que de 100 points de base en dessous des niveaux d’avant Covid. La demande de prêts aux particuliers, en particulier dans des segments tels que le logement/LAP, les prêts personnels, a également connu une forte amélioration à partir de juillet (les décaissements au premier trimestre ont diminué de 30% en glissement trimestriel). Même le portefeuille PME de la banque n’a eu qu’un impact limité sur les remboursements et leurs rentrées de fonds se rapprochent des niveaux normaux. Nous avions signalé de telles améliorations dans notre note récente, et nous nous attendons à ce qu’elles soient des vents favorables pour les grandes banques/NBFC de détail.

Filiales : La filiale de prêt de détail de la banque (HDB-FS) a enregistré une baisse de 54 % de ses bénéfices en glissement trimestriel en raison d’une activité de prêt plus faible et de coûts de crédit plus élevés. D’un autre côté, HDFC Securities a enregistré une activité de commerce de détail plus élevée et a enregistré une augmentation de ses bénéfices de 95% en glissement annuel et de 3% en glissement trimestriel.

Maintenir Acheter : Nous maintenons nos estimations et constatons un TCAC de 18 % en bénéfices au cours de l’exercice 21-24. La clarté sur les problèmes techniques/les restrictions de RBI sur les cartes de crédit devrait être un déclencheur de revalorisation clé, mais jusqu’à présent, mgmt n’a pas eu de réponse de RBI. Nous maintenons Buy avec un TP de Rs 1 900 avec une valeur bancaire à 3,6x le PB ajusté du 23 juin au 23E. Notre objectif de prix pour l’ADR est de 93 $, basé sur la conversion en devises de notre objectif de prix local et une prime de 22%.

