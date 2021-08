Note de la State Bank of India : acheter : focus sur les NIM, les dérapages ont freiné la croissance

Les clients font la queue dans une succursale de la State Bank of India (SBI) à Mumbai, en Inde, le lundi 4 mai 2020. Le gouverneur de la banque centrale indienne Shaktikanta Das et les directeurs généraux des banques du pays ont discuté des moyens d’assurer les flux de crédit aux entreprises une fois la commande de séjour à domicile la plus difficile au monde terminée. Photographe : Dhiraj Singh/Bloomberg

Pour le premier trimestre de l’exercice 22, SBI a déclaré un bénéfice de Rs 65 milliards, 55% en glissement annuel, tiré par d’autres revenus et une provision légèrement inférieure. Les dérapages à 2,8% des prêts passés étaient supérieurs aux attentes, mais environ 30% ont été récupérés en juillet et nous voyons une possibilité de mise à niveau au T2-T3. Malgré le renforcement de Casa, SBI a pris du retard sur la croissance des prêts (6 %) en raison de la recherche de NIM et de la qualité des actifs qui ont limité la croissance des sociétés. & Prêts PME. Nous voyons que la priorité reste, donc la croissance peut prendre du retard. Néanmoins, SBI reste parmi les principaux choix avec la note d’achat.

Dérapages plus élevés que prévu : SBI a signalé des dérapages plus élevés que prévu de Rs 163 milliards (2,8 % des prêts de l’année dernière sur une base annualisée), principalement en raison d’un stress plus élevé dans les PME (40 % des dérapages) et les prêts aux particuliers (30 % des dérapages). GNPA a légèrement augmenté de 34 pb en glissement trimestriel à 5,3 % au premier trimestre de l’exercice 22 et le portefeuille restructuré représentait 0,9 % des prêts. Fait encourageant, la direction a précisé que près de 30 % de ce montant (48 milliards de roupies) avait été récupéré en juillet. L’efficacité de la collecte s’est également améliorée pour atteindre 93,5 % en juillet (92 % en juin).

Malgré la constitution d’une réserve supplémentaire, les coûts du crédit ont chuté à 1,6 % (1,8 % au quatrième trimestre). La provision globale de coussin est limitée à environ 0,6 % des prêts. Nous avons légèrement relevé nos estimations du coût du crédit pour tenir compte de l’impact de Covid 2.0, mais nous nous attendons à ce que les tendances à partir du deuxième trimestre se rapprochent des niveaux normalisés.

L’accent mis sur les marges et la qualité des actifs freine la croissance : les prêts bruts ont augmenté de 6 % en glissement annuel et la croissance du NII était de 7 %, même après ajustement pour renversement des intérêts. Alors que SBI dispose d’une solide franchise de dépôts (ratio Casa à 46% et faibles coûts de financement) et que la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers a été forte (16% a/a au premier trimestre), son approche prudente envers le segment des PME en difficulté (2% a/a au premier trimestre et sa préférence pour la préservation des marges freinerait la croissance des crédits aux entreprises (-2 % en ga). Nous nous attendons donc à ce que la croissance des prêts ne connaisse qu’une amélioration marginale vers un TCAC de 9% au cours de l’exercice 21-24e, inférieur à celui des principales banques privées.

Une certaine pression sur les NIM, les frais affectés par les blocages : le NIM déclaré était de 2,92 % au premier trimestre (2,9 % au quatrième trimestre), mais après ajustement pour un renversement des intérêts de 8 milliards au premier trimestre de l’exercice 22, les marges sous-jacentes sont tombées à 3 % au premier trimestre contre 3,2 % au quatrième trimestre de l’exercice 21 . Les commissions ont baissé de 36 % en glissement trimestriel, mais les gains de la vente d’investissements ont stimulé les autres revenus. Les coûts d’exploitation se sont modérés par rapport aux niveaux élevés du T4FY21, résultant en un PPPP meilleur que prévu.

Filiales également impactées par Covid : le bénéfice de SBI Life a chuté de 23% en glissement annuel en raison de l’avance des réclamations Covid au premier trimestre, mais la croissance a été saine. Chez SBI Cards, les bénéfices ont chuté de 23% à 3,1 milliards de dollars en raison d’une augmentation des provisions, mais le ROE (19% au premier trimestre) et le rebond des transactions étaient encourageants. Les fonds SBI ont enregistré une forte croissance de 30 % en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 22.

Estimations réduites : nous réduisons notre BPA pour l’exercice 22-23 de 4 %, car nous intégrons des estimations de NII et de provision légèrement inférieures. Nous réitérons Acheter avec un TP reporté de ‘550 (‘520 plus tôt) sur la base d’un PB ajusté de 1,3x au 23 juin.

