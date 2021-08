Note de la State Bank of India – Acheter : la qualité des actifs améliore les perspectives de bénéfices

SBIN reste parmi nos meilleurs achats dans l’espace bancaire avec un TP de Rs 600 (1,4x FY23e ABV + Rs 190 des filiales/JV).

Le SBIN a démontré une forte amélioration de la qualité des actifs, les GNPA ayant baissé de 43 % au cours des trois dernières années, tandis que le PCR est passé à 68 % actuellement, contre 40 % il y a quatre ans. Les nouveaux dérapages se sont fortement modérés à 1,2% au cours de l’EX21 (2,5% au T1FY22), en baisse par rapport à bon nombre de ses pairs privés. Le livre AUCA s’élevait à Rs 1,72 trn – plus élevé que le pool GNPL, avec des récupérations de l’ordre de 6 à 11%. Au cours des cinq dernières années, la banque a récupéré environ 400 milliards de roupies du livre AUCA. Nous nous attendons à ce que les tendances à la reprise se poursuivent à mesure que le processus IBC s’accélère après une longue pause en raison des restrictions COVID-19.

Le SBIN semble bien placé pour faire état d’une forte hausse de ses bénéfices, tirée par la modération du coût du crédit à partir de l’EX22. La banque a historiquement livré plus de 15 % de RoE pendant 10 ans, avant que la pire phase du cycle des entreprises n’affecte ses bénéfices au point de déclarer des pertes consécutives au cours des exercices 17/18. Au cours des FY19-21, SBIN a montré une amélioration remarquable de la qualité des actifs, réduisant les NPL nets à 1,8% actuellement contre 5,7% en FY18, tandis que le PCR est comparable à celui de nombreuses banques privées bien gérées.

Nous estimons un TCAC de 14 % en PPPP au cours de l’exercice 21-23E (v/s un TCAC de 6 % au cours de l’exercice 18-21). La couverture globale du PPPP à provisionner devrait être renforcée à 2,5 fois d’ici l’EX23e (v/s une moyenne de 1,3x sur l’EX18-21), tandis que le RoE augmentera fortement à ~ 15 % et atteindra son plus haut niveau décennal au cours de l’EX23E. SBIN reste parmi nos meilleurs achats dans l’espace bancaire avec un TP de Rs 600 (1,4x FY23e ABV + Rs 190 des filiales/JV).

Bilan de nettoyage largement terminé ; perspectives de qualité des actifs solides

L’accent mis par le SBIN sur le renforcement de son bilan a permis une forte baisse des GNPA à 1,3 milliard de roupies au cours de l’exercice 21, contre 2,2 milliards de roupies au cours de l’exercice 18. Les GNPA ont diminué d’environ 43 % au cours des trois dernières années, tandis que le PCR a augmenté à 68 % à l’heure actuelle (85 % du PCR dans le livre de l’entreprise) contre 40 % il y a quatre ans. La banque a amorti Rs 1,5 trn cumulativement depuis FY18. L’amélioration de la qualité des actifs a été plus marquée que la plupart de ses pairs, y compris les banques privées. Alors que le premier trimestre de l’exercice 22 a connu une augmentation marginale, nous pensons que le nettoyage du bilan est en grande partie terminé, l’accent étant mis sur la reprise des bénéfices et la poursuite de la croissance. Une restructuration maîtrisée (0,8%) et un portefeuille SMA (0,5%) apportent un confort supplémentaire sur la qualité des actifs et conduiront à une réduction durable du coût du crédit.

Les filiales restent des machines de compoundage à la pointe de l’industrie

Les filiales de SBIN – SBI MF, SBI Life Insurance, SBI General Insurance et SBICARD – ont affiché de solides performances et sont devenues des leaders du marché dans leurs segments respectifs. La contribution des filiales au SoTP a augmenté de manière significative ; ils contribuent désormais à environ 32 % au SoTP (environ 42 % au CMP). Nous prévoyons que les solides performances des filiales se poursuivront et ajouteront de la valeur au SoTP global. Le déblocage de valeur de SBI MF et SBI General Insurance pourrait entraîner des gains supplémentaires.

Évaluation et vue

SBIN a historiquement généré plus de 15 % de RoE pendant 10 ans, avant que la pire phase du cycle des entreprises n’affecte les bénéfices. Il a fait état d’un solide FY21/T1FY22 dans un environnement difficile. La croissance des dépôts est restée forte, tirée par les tendances saines de CASA, tandis que la croissance des prêts devrait se redresser progressivement au cours des exercices 22-23e. Les perspectives de qualité des actifs restent particulièrement encourageantes. La poursuite de la reprise soutiendrait davantage la dynamique des bénéfices. Le SBIN détient des provisions liées au COVID inutilisées d’environ 91 milliards de roupies, ce qui devrait limiter le coût du crédit. Le SBIN a annoncé un RoE d’environ 9,5 % au cours de l’EX21, le plus élevé depuis le début de l’AQR au cours de l’EX16 et vise désormais à récupérer 15 % de RoE à moyen terme. Nous prévoyons un RoA/RoE de 0,8%/14,6 % d’ici FY23e, et réitérons SBIN comme notre premier ACHAT.

