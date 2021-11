Note de la State Bank of India – Acheter : les résultats montrent une nouvelle vigueur dans les opérations

La direction a indiqué que les marges peuvent rester stables dans une fourchette de 3,2 à 3,3 %.

Principales observations sur la performance des bénéfices du T2FY22 : les provisions de 1,9 milliard de roupies étaient faibles car le SBIN (i) a utilisé des provisions conditionnelles à hauteur de 29 milliards de roupies et (ii) les récupérations d’un grand compte NBFC ont été ajustées. Corrigées de cela, les provisions s’élevaient à 1,2 % des prêts (1,6 % au T1FY22). Les bénéfices d’exploitation, ajustés des deux éléments exceptionnels (provision pour pension familiale de Rs 74,2 milliards et intérêts sur le remboursement de l’impôt sur le revenu de Rs 19 milliards) seraient de ~ Rs 162 milliards (vs bénéfices d’exploitation déclarés de Rs 106,7 milliards).

Faits saillants des commentaires : La direction a indiqué que les marges peuvent rester stables dans une fourchette de 3,2 à 3,3 %. La banque verra une réduction progressive du ratio coûts-revenus, car elle s’attend à ce que la croissance des dépenses soit inférieure à la croissance des revenus. Avec des prévisions de croissance des prêts de 10 % environ, la direction était confiante de gagner des parts de marché. La qualité des actifs des prêts de crédit Xpress est meilleure. Une grande partie des dérapages provenait des crédits aux entreprises et une augmentation des restructurations des commerces de détail provenait en grande partie du segment des crédits à l’habitat. La banque a déboursé 260 milliards de roupies dans le cadre du programme de garantie des lignes de crédit d’urgence, dont 2 % ont été versés dans le NPA jusqu’à présent.

Nous augmentons le BPA de 6,5%/5,9% /2,9% pour l’EX22/23/24 : nous révisons nos estimations de marge, de résultat opérationnel et de coût du crédit. Pour l’exercice 22e, nous prenons en compte des coûts éventuels ponctuels de 74,2 milliards de roupies. Nos hypothèses de coûts pour l’exercice 23-34e restent globalement inchangées. Nous avons réduit les bénéfices d’exploitation pour l’EX22/23/24e de 11,1/3,4 /2,0% respectivement. Compte tenu des perspectives de qualité des actifs plus optimistes, nous modérons notre estimation du coût du crédit à c1% pour les FY22-24e contre 1,2% (moyenne) précédemment. Nous estimons un ROA/ROE d’environ 0,9 % de RoA et d’environ 15 % de RoE d’ici FY24e.

Une franchise redynamisée : l’activité bancaire de base de SBIN devrait être revalorisée selon nous compte tenu de la visibilité sur une croissance soutenue du crédit de 10 à 12 % et un RoE de 15 %, ce qui devrait lui permettre de générer un TCAC de 40 % environ en BPA récurrent sur l’exercice 21- 24e. Une dynamique de cœur de métier beaucoup plus forte qu’auparavant et les meilleurs RoE de leur catégorie attireront probablement des multiples plus élevés. Nous évaluons le cœur de métier à 1,5x FY23e BVPS (1,1x plus tôt). Nous évaluons les autres entreprises à Rs 185/action. Nous augmentons notre TP à Rs 650 contre Rs 530 sur la base de notre approche SOTP.

Risques à la baisse : risque élevé lié à la qualité des actifs et incapacité à améliorer les marges.

