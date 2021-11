Note de la Steel Authority of India – Acheter : les performances du T2 dépassent les estimations du consensus

À l’avenir, malgré la hausse des prix du charbon à coke à court terme, la direction s’attend à être sans dette nette d’ici la fin du premier trimestre de l’exercice 23e. En outre, le volume des ventes de l’exercice 22 devrait être de 17 millions de tonnes.

L’EBITDA de SAIL au T2FY22 à Rs 70,2 milliards (en hausse de 6,9% en glissement trimestriel) a dépassé les prévisions du consensus. Points clés : (i) Le volume des ventes a augmenté de 28 % en glissement trimestriel à 4,28 mt. (ii) L’Ebitda/t a baissé de 17% en glissement trimestriel en raison de la hausse du coût du charbon à coke. (iii) Réduction de la dette brute de Rs 78 milliards en glissement trimestriel. (iv) Deuxième acompte sur dividende de 4 Rs/action. À l’avenir, mgmt s’attend à ce que la société soit sans dette nette d’ici la fin du premier trimestre de l’exercice 23e et le volume des ventes de l’exercice 22e à 17 millions de tonnes.

À notre avis, malgré la pression à court terme des coûts du charbon à coke, SAIL est dans une position idéale en raison de la réduction significative de la dette déjà réalisée et de sa capacité à restituer de l’argent aux actionnaires. Conservez « Acheter » avec un TP de 170 Rs (auparavant 180 Rs) à 5x l’Ebitda alors que nous passons aux bénéfices de l’exercice 23e.

Réduction de la dette, croissance des dividendes et des volumes — tous sont réunis : les performances de SAIL au T2FY22 ont dépassé le consensus. Points clés : (i) Le volume a augmenté de 28 % en glissement trimestriel à 4,28 mt en raison de la demande des secteurs des infrastructures et de la construction, les exportations représentant 11 % de l’ensemble. (ii) Ebitda/t à Rs 16 395 en raison du coût plus élevé du charbon à coke (en hausse de 50 $/t qoq). (iii) Dette brute en baisse de Rs 78 milliards au T2FY22. (iv) Dividende de 4 Rs/action, portant le dividende intérimaire total à 5,8 Rs/action jusqu’à présent au cours de l’EX22. (v) L’impact supplémentaire de la révision des salaires devrait être de 16 milliards de roupies. À l’avenir, malgré la hausse des prix du charbon à coke à court terme, la direction s’attend à être sans dette nette d’ici la fin du premier trimestre de l’exercice 23e. En outre, le volume des ventes de l’exercice 22 devrait être de 17 millions de tonnes.

Coût élevé du charbon à coke susceptible d’avoir un impact sur la rentabilité à court terme :

Le coût du charbon à coke a augmenté de 50 $/t qoq. En outre, le coût du charbon à coke est passé à 23 000 Rs/t au 21 octobre, contre 15 150 Rs/t au T2FY22. Nous nous attendons à ce que le coût du charbon à coke au T3FY22 soit en hausse de 9 000 Rs/t qoq. Bien que cela devrait être partiellement compensé par des hausses de prix de 3 500 Rs/t pour les longs et de 1 700 Rs/t pour les appartements déjà pris le 21 octobre, la direction ne s’attend pas à ce que la hausse des prix soit suffisante pour empêcher une compression des marges. Cela dit, la direction ne s’attend pas non plus à ce que le prix du charbon à coke se maintienne à 400 $/t. À notre avis, l’impact du prix élevé du charbon à coke serait temporaire tandis que l’avantage de la réduction de la dette est susceptible d’être durable.

Perspectives : Bénéficier d’une réduction de la dette — Malgré les vents contraires des coûts à court terme, nous voyons SAIL avoir un avantage — ayant considérablement réduit sa dette au cours des quatre derniers trimestres. Maintenez « BUY/SO » avec un TP révisé de Rs 170 à 5x Ebitda alors que nous passons aux bénéfices FY23e.

