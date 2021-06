Note de la Steel Authority of India : tenir : une solide performance de l’entreprise

in

Des travailleurs se tiennent près d’une salle de contrôle à l’intérieur de l’unité de production de tubes d’acier de l’usine sidérurgique de Rourkela de la Steel Authority of India Ltd. (SAIL) dans le district de Rourkela, à Odisha, en Inde, le vendredi 21 juin 2019. près de 100 millions de tonnes et il existe des perspectives de croissance supplémentaire grâce aux efforts du Premier ministre Narendra Modi pour construire des infrastructures. Photographe : Dhiraj Singh/Bloomberg

Les performances de SAIL au T4FY21 sont conformes. Points clés : (i) Ebitda/t a augmenté de 3,2 x en glissement annuel à Rs 14 145 en raison d’une réalisation et d’un volume plus élevés ; (ii) une réduction de la dette de 30 % en glissement annuel au cours de l’exercice 21 grâce au déblocage du fonds de roulement de 64 milliards de roupies ; (iii) le coût des intérêts a plongé de 41 % en glissement annuel à 5,4 milliards de roupies. La direction a prévu 18,35 millions de tonnes de volume de ventes et 100 milliards de roupies de réduction supplémentaire de la dette au cours de l’EX22e.

Pour l’avenir, nous nous attendons à ce que les bénéfices restent fermes au S1FY22 en raison de la forte hausse des prix. Cependant, nous nous attendons à ce que la structure des coûts augmente également en raison de la hausse des coûts du minerai de fer et de la main-d’œuvre. Dans l’ensemble, nous percevons un rapport risque-rendement équilibré. Maintenir Hold avec un TP inchangé de Rs 140 sur 4,5x l’Ebitda Q2FY23e.

Performances robustes et assainissement vigoureux du bilan

Les performances de SAIL au T4FY21 ont atteint les estimations du consensus. Points clés : (i) l’Ebitda/t a augmenté de 3,2 x en glissement annuel à Rs 14 145 en raison à la fois de la réalisation (en hausse de 24 % en glissement annuel) et de la hausse du volume des ventes (en hausse de 16 % en glissement annuel) ; (ii) le déblocage du fonds de roulement principalement dû à une forte réduction des stocks (21 mars : 0,8 million de tonnes) a facilité la réduction de la dette brute d’environ 180 milliards de roupies par rapport au pic de 538 milliards de roupies du 21 mai ; iii) les frais d’intérêt ont glissé de 41 % en glissement annuel à 5,4 milliards de roupies, la société ayant à la fois remboursé/refinancé la dette à long terme à coût élevé ; (iv) la société a réglé un différend fiscal d’entrée de 1,7 milliard de roupies avec le Bengale occidental en se prévalant du programme d’amnistie.

À l’avenir, la société prévoit un volume de ventes pour l’exercice 22 à 18,35 millions de tonnes. Compte tenu des prix et des perspectives en vigueur, nous nous attendons à des améliorations significatives du consensus. Notre Ebitda FY22e/FY23e est actuellement 32%/15% en avance sur le consensus.

Les coûts fixes et variables peuvent augmenter

Nous prévoyons un Ebitda/t FY22/FY23e à Rs 16 470/11 460, inférieur à celui de ses pairs car : (i) le coût de la main-d’œuvre FY22e est susceptible d’être de Rs 105 milliards ; et (ii) une prime supplémentaire de 22,5% sur le minerai de fer extrait du Jharkhand pour un usage captif est susceptible de gonfler les coûts des matières premières de SAIL. En outre, nous voyons un avantage limité pour l’entreprise dans les prix à l’exportation robustes en raison de sa plus grande concentration sur le marché intérieur.

Perspectives : Prix raisonnable

Malgré des améliorations probables du consensus, nous voyons un rapport risque/rendement équilibré pour SAIL, car les avantages de prix plus élevés seront probablement inférieurs à ceux de ses pairs et une escalade des coûts est imminente. Maintenez ‘HOLD/SN’.

