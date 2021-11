Notamment, malgré l’attrition de la haute direction, le parcours d’Ujjivan vers la constitution d’actifs garantis (32 % des prêts) et la franchise de responsabilité granulaire (part des dépôts de détail à 52 %) progresse bien.

La perte nette d’Ujjivan Small Finance Bank (Ujjivan) de 2,7 milliards de roupies doit être considérée dans le contexte de l’assainissement du livre comme indiqué précédemment et de la diminution de l’attrition, de la stabilisation des processus et du conseil d’administration soumettant deux recommandations au régulateur pour le poste de directeur général et PDG . Déploiement d’un plan d’action de 100 jours produisant les résultats souhaités, comme indiqué dans – i) réduction du PAR à 18,9% contre 30,8% en juin 21, ii) nouvelles connexions dans la plupart des segments d’activité au niveau pré-Covid et iii) gestion maintenir ses prévisions de coûts de crédit pour l’année entière de 11 à 12 milliards de roupies malgré la fourniture d’environ 9 milliards de roupies au cours du premier semestre de l’exercice 22.

Amélioration continue des collectes au cours du T2FY22 : des efforts concentrés sur les collectes ont conduit à une forte réduction du portefeuille PAR 0 à 18,9% en septembre’21 contre 30,8% en juin’21. Les collectes se sont améliorées régulièrement à 95 % en septembre 21 contre 78 % en juin 21 ; cependant, une perte plus élevée de jours ouvrables en raison des festivals en octobre’21 a entraîné une baisse marginale des collectes à 94%. Au sein des États, le Maharashtra et le Bengale occidental accusent un retard moyen dans les collectes panindiennes, tandis que le Tamil Nadu a connu une baisse de la collecte pendant deux mois consécutifs.

Le coût du crédit au S2FY22e devrait être inférieur à celui du S1FY22 : le GNPL d’Ujjivan a augmenté à 11,8 %, tandis que le NNPL s’élève à 3,3 % en raison de dérapages plus élevés à 6,6 milliards de roupies (5 % des actifs sous gestion). En outre, la banque a restructuré des prêts d’une valeur de 9,6 milliards de roupies au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22, portant le total du portefeuille restructuré à 15 milliards de roupies ou 10 % des prêts. Les collectes en portefeuille restructuré sont également restées saines à 86% en septembre’21. La couverture totale des provisions s’élève à 10 %, y compris une provision flottante de 2,5 milliards de roupies. Après une évaluation juste de son portefeuille de prêts par un tiers, il a guidé une estimation du coût du crédit de 11 à 12 milliards de roupies au cours de l’exercice 22e et il a maintenu le même montant malgré le fait qu’il ait fourni 9 milliards de roupies au premier semestre de l’exercice 22e, ce qui implique une provision beaucoup plus faible au cours de l’exercice 22e.

La progression vers la constitution d’actifs garantis et d’une franchise de responsabilité granulaire est encourageante. Les décaissements au cours du T2FY22 se sont fortement améliorés de 114% en glissement annuel et il a continué à se concentrer sur des décaissements plus élevés vers des actifs garantis. En conséquence, la part des actifs garantis est passée à 32% en septembre’21 contre 30% en juin’21. À l’avenir, Ujjivan continuera de se concentrer sur l’augmentation des prêts immobiliers abordables, des prêts en or, des prêts pour véhicules et des prêts aux MPME. Les dépôts ont augmenté de 31 % en glissement annuel pour atteindre 141 milliards de roupies avec un ratio CASA de 22,5 % et la part des dépôts de détail de 52 %.

