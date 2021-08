Note de Larsen & Toubro : Acheter – Choix préféré pour jouer à n’importe quel cycle d’upcycle d’investissement

Les ingénieurs de Larsen & Toubro Ltd. supervisent le travail sur un module de processus de surpresseur, faisant partie d’une plate-forme de forage pétrolier offshore, à Hajira, en Inde, le mardi 9 octobre 2007. Larsen & Toubro Ltd., la plus grande société d’ingénierie de l’Inde, construira navires pour la marine et les entreprises dans un chantier naval proposé de 20 milliards de roupies (506 millions de dollars), élargissant l’activité maritime pour répondre à la demande croissante de transport maritime. Photographe : Prashanth Vishwanathan/Bloomberg News

Depuis son dernier plan quinquennal annoncé en CY16, L&T a renforcé son modèle commercial en se désengageant d’activités non essentielles, en réduisant les actifs (aucune exposition aux HAM routiers) et en se concentrant davantage sur les créances plutôt que sur la simple exécution. Il a continué à donner la priorité à la solidité du bilan par rapport à la croissance pendant la pandémie. Alors que la deuxième vague a posé des défis similaires à ceux de l’exercice 21, l’activité de construction a pu se poursuivre. Par conséquent, l’impact a été beaucoup plus faible que celui observé au cours de l’exercice 21.

La disponibilité de la main-d’œuvre ne pose plus de problème, avec une force actuelle de 235 000 (v/s l’exigence maximale de 250 000). Mgmt a maintenu ses prévisions de croissance faibles à moyennes pour l’exercice 22 en ce qui concerne les entrées de commandes et les revenus. Il a guidé le maintien de la marge E&C de base aux niveaux de l’exercice 21. L&T est prêt pour une forte dynamique de croissance des bénéfices, chaque fois que les entrées de commandes s’accélèrent.

Les entrées de commandes sont décevantes, mais L&T reste la meilleure histoire pour jouer le cycle d’augmentation des investissements : l’activité principale de L&T en matière d’E&C reste la mieux placée pour bénéficier de tout cycle d’augmentation des investissements, soutenue par son modèle économique allégé et ses segments diversifiés. Bien que les segments Buildings et Power aient été plus faibles au cours de l’EX21, cela a été largement compensé par de fortes commandes dans l’espace international Power T&D et Hydrocarbures. La capacité de L&T à remporter des projets de grande taille a été remarquable et a compensé sa sortie du secteur des routes. En raison de la pandémie, les entrées de commandes ont été plus faibles, surtout si elles sont corrigées d’une commande ponctuelle de grande taille (projet HSR) et de la faiblesse des finances de l’État.

Cependant, les choses devraient commencer à s’améliorer à mesure que nous dépasserons la pandémie. Le pipeline d’offres s’est amélioré séquentiellement, avec le pipeline global pour le reste de l’année à Rs 8,9 trn. C’est encourageant, mais une conversion plus rapide en attribution finale est la clé. Le carnet de commandes est solide à Rs 3,2 trn, avec un ratio carnet/ventes à 3,2x.

Catalyseurs à surveiller : Au cours des deux prochaines années, nous voyons de multiples catalyseurs émerger, notamment : (i) la monétisation des actifs pour Hyderabad Metro et Nabha Power ; (ii) FCF de 1,5 à 2 milliards de dollars par an dans le cœur de métier ; (iii) l’amélioration des entrées de commandes avant les élections, et (iv) l’amélioration de l’exécution, aidée par un meilleur cycle de fonds de roulement, alors que le gouvernement se concentre sur les dépenses d’investissement. Si l’environnement macroéconomique s’améliore, une forte génération de FCF devrait permettre à L&T d’augmenter les versements de dividendes, compte tenu de l’exigence de capex minimale.

Évaluation et vue : L&T est notre premier choix dans l’espace plus large des biens d’équipement. Jusqu’à présent, les faibles entrées de commandes ont eu un impact sur la performance du titre, mais elles prendront de l’ampleur une fois que les récompenses auront repris. Nous estimons un TCAC BPA FY21-24E de 24%, entraîné par un TCAC de 15% dans l’activité E&C de base et une perte en baisse du métro d’Hyderabad. Au cours du dernier mois, L&T Infotech/Mindtree/L&T Technology Services a progressé de ~18 %/~28%/~11%. En tenant compte du CMP des filiales cotées (remise de 20 % pour la holding), notre TP s’élève désormais à Rs 1 950. Ajusté de la valorisation des filiales, le cœur de métier est disponible à 14,3x PE FY23E contre son multiple P/E moyen à long terme sur un an de 22x. Nous maintenons Acheter.

