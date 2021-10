Note de l’entreprise Titan – Acheter : l’entreprise a enregistré des ventes exceptionnelles au T2FY22

Les ventes autonomes de Titan ont augmenté de 64% en glissement annuel, dépassant largement le consensus.

Titan a réalisé des ventes exceptionnelles au deuxième trimestre : (i) La joaillerie a augmenté de 78 % en glissement annuel grâce à une forte demande refoulée alors que le déploiement du réseau s’accélérait avec l’ajout de 13 nouveaux magasins Tanishq (net). (ii) Les montres ont augmenté de 73% en glissement annuel sur la reprise des visites sans rendez-vous, les villes de niveau 2 faisant mieux que les métros. (iii) Les lunettes ont augmenté de 74% en glissement annuel avec une croissance saine dans tous les segments. (iv) Taneira a enregistré un nombre total de jours d’ouverture des magasins de 80 % avec les 14 magasins opérationnels. (v) Les ventes de CaratLane ont augmenté de 95 % en glissement annuel avec deux nouveaux magasins. Et (vi) les ventes autonomes de Titan ont augmenté de 64% en glissement annuel, dépassant largement le consensus.

La principale préoccupation semble maintenant être de savoir si l’évaluation est chère : compte tenu de la montée en flèche de l’action au cours de l’année écoulée (en hausse de 84 % par rapport au gain Nifty50 de 55 %), la plus grande inquiétude des investisseurs semble maintenant être de savoir si l’évaluation (FY23 PE 68x) est en avance sur les fondamentaux et donc s’il peut y avoir un risque de déclassement. À notre avis, Titan n’est qu’à mi-chemin de sa construction de composition à forte croissance en évolution.

L’argumentaire d’investissement reste convaincant : (i) La construction de composition à long terme est bien en place, car Titan (6 à 7 % de part de marché) semble bien placé pour tirer parti du potentiel de croissance à long terme du secteur de la bijouterie (stimulé par la confiance des consommateurs, la marque , proposition de valeur convaincante en termes de prix, d’offres d’échange, de conception, de focalisation sur le mariage) en gagnant régulièrement des parts de marché. (ii) Le passage de l’inorganisé à l’organisé est un vent arrière clé, car le poinçonnage obligatoire est désormais une autre poussée structurelle pour que l’industrie effectue une transition vers le commerce organisé où Titan se démarque. (iii) Titan construit également des options de croissance à long terme, notamment en choisissant soigneusement son incursion internationale et de nouvelles activités telles que Taneira (vêtements ethniques), qui a bien commencé. (iv) Nous assistons au début d’une phase de forte croissance, tirée par le déploiement du réseau (40+ points de vente par an), le fort soutien des ventes de mariages, la reprise des montres, des lunettes et l’accélération de la croissance de Taneira. Nous voyons une décennie de phase de croissance potentielle élevée pour Titan avec un TCAC de 19%. Et (v) la cherté perçue est trompeuse et reflète simplement la « longue durée de capture de la croissance » que le marché est prêt à attribuer et à évaluer pour des modèles commerciaux gagnants tels que Titan. Dans notre cadre, le marché anticipe une composition des bénéfices à long terme de 15 à 16 %, ce qui est bien en deçà de ce que Titan pourrait offrir.

Réitérez Acheter et soulevez le TP à Rs 2 650 contre Rs 1 980 alors que nous révisons nos estimations et, par conséquent, les hypothèses de taux de croissance à long terme et prolongeons notre évaluation.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.