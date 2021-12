Note de Mattia Binotto sur 10 pour les deux pilotes Ferrari lors de la saison 2021

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a attribué à Charles Leclerc et Carlos Sainz un score de huit sur 10 pour leurs saisons 2021 respectives.

Et vous devez dire que ce score est plus que justifié pour les deux pilotes, qui se sont combinés à merveille lors de leur première saison ensemble et ont aidé Ferrari à progresser sur la voie de la récupération en consolidant une finition P3 dans le championnat des constructeurs.

Ferrari peut se vanter d’avoir l’un des alignements les plus solides de la grille et Binotto est ravi de la façon dont le duo a travaillé ensemble au cours des 12 derniers mois.

« Si nous évaluons les performances de la paire, nous avons vu qu’ils se sont poussés et se sont aidés », a déclaré Binotto, cité par l’édition italienne de Motorsport.com.

« Je pense que l’un a aidé l’autre, même dans ces courses où l’un des deux n’a pas immédiatement trouvé le bon feeling avec la piste et les réglages.

« Nous sommes heureux avec Carlos et Charles en tant que paire, ils ont compris les besoins de l’équipe dans une année qui n’a pas été facile, ils ont compris les ordres de l’équipe, comme lorsqu’on leur a demandé d’inverser les positions, ce qu’ils ont toujours fait sans jamais se disputer . «

En regardant les pilotes sur une base individuelle, Binotto a vu Leclerc progresser davantage au cours de sa troisième saison avec l’équipe.

« Charles en tant que conducteur a encore grandi », a résumé Binotto.

« Son talent et sa vitesse sont incontestables, tout comme sa capacité à réaliser des tours importants et impeccables en qualifications.

« Il a également grandi dans son approche de la course, dans sa compréhension et sa gestion des pneus, ainsi que dans sa gestion de la course, également d’un point de vue stratégique.

« Nous avons donc vu un Charles qui a fait plusieurs pas en avant par rapport à l’année dernière. »

Quant à Sainz, Binotto a souligné la régularité de l’Espagnol et a félicité l’équipe pour l’avoir aidé à s’installer si rapidement après son départ de McLaren.

« Je pense que ses résultats parlent d’eux-mêmes », a déclaré le patron de Ferrari.

« Dans 20 des 22 courses, il a figuré dans le top 10, réussissant à terminer chaque Grand Prix. Nous avons choisi de l’avoir avec nous précisément en raison de sa capacité à marquer des points, et il a confirmé cette qualité sur le terrain.

« Ensuite, il a été très rapide et a confirmé une grande capacité à s’intégrer dans l’équipe, un processus dans lequel je rends également hommage à l’équipe pour le travail effectué en hiver sur le simulateur et au-delà.

« Je suis donc content de la progression continue de Charles, qui a confirmé une croissance significative, ainsi que de la performance de Carlos, qui lui a permis de maintenir les attentes de la veille de la course.

« Pour les deux, le vote est de 8. »

Le score final de Binotto pour Leclerc et Sainz n’était pas très éloigné du score de PlanetF1; la paire a marqué 8,5 dans nos notes de fin de saison.