Note de Motherson Sumi Systems – Acheter : un FCF solide a accéléré la réduction de la dette au cours de l’exercice 21

Des ouvriers assemblent des faisceaux de câbles à l’usine de faisceaux de câbles Motherson Sumi Systems Ltd. à Faridabad, en Inde, le jeudi 28 février 2013. Motherson Sumi Systems Ltd., détenue à 25 % par Sumitomo Electric Industries Ltd. et le plus grand fabricant indien de pièces automobiles, fournit des rétroviseurs, des pare-chocs et des panneaux de carrosserie à des clients tels que Porsche Automobil Holding SE, Bayerische Motoren Werke AG et Volkswagen AG. Photographe : Brent Lewin/Bloomberg

Le bénéfice d’exploitation de Motherson Sumi Systems (MSS’) au T4FY21 était conforme aux estimations du consensus, la marge d’Ebitda s’établissant à 10,1% (en hausse de 154 pb en glissement annuel). Cependant, la génération de FCF pour l’exercice 21 a positivement surpris le consensus à ~ Rs 30,3 milliards, entraînant une réduction de la dette nette (hors contrats de location) à Rs 48 milliards (en baisse de ~ Rs 21 milliards en glissement annuel / dette la plus basse jamais enregistrée / Ebitda : 1,2 x). La direction s’attend à ce que les nouvelles usines de SMP atteignent bientôt le seuil de rentabilité PBT (nous attendons l’exercice 22); cela devrait stimuler la croissance des bénéfices au cours de l’EX23.

L’activité DWH est susceptible de libérer de la valeur (après la restructuration) en tant que l’un des meilleurs proxys du thème électrification/hybride en Inde. Le partenariat japonais, la force technologique et les finances du premier quartile sont susceptibles de lui créer des primes de rareté. Dans l’ensemble, nous continuons d’apprécier la construction de génération FCF ; l’action reste attrayante avec un rendement FCF de ~4%/6 %/11 % pour FY21/FY22/FY23, respectivement. Maintenir Acheter.

Principaux faits saillants du trimestre : Les revenus consolidés globaux s’élevaient à ~ Rs 169 milliards (en hausse d’environ 18 % en glissement annuel) menés par PKC (en hausse d’environ 27 % en EUR). L’activité autonome a enregistré une croissance de ses revenus d’environ 28 % à environ 12,7 milliards de roupies, les marges étant inférieures à 13,7 % (en baisse de 78 points de base) en raison du décalage trimestriel de la transmission RM. PKC et SMR ont enregistré une contraction de 15 pb et 166 pb en glissement annuel des marges déclarées à 8 % et 12,9 %, respectivement, tandis que SMP a enregistré une expansion de 411 pb à 8,7 %. De solides flux de trésorerie ont contribué à la réduction de la dette (dette nette en baisse d’environ 14 milliards de roupies en glissement trimestriel).

Principaux enseignements de l’appel de résultats : (i) La taille du carnet de commandes a atteint 15,6 milliards d’euros (25 % des véhicules électriques) avec 4,5 milliards d’euros de nouvelles commandes au S2FY21 ; Accélération de l’exécution des commandes EV à mesure que les programmes clients s’accélèrent ; (ii) SMRPBV a connu une forte amélioration du fonds de roulement (de 11 à 5 jours) ; investissements globaux pour MSS à maintenir Achat : la croissance robuste du carnet de commandes (20% par rapport au S1FY21) à 15,6 milliards d’euros augmentant le contenu BEV (part du carnet de commandes BEV pur à 25% contre 21% au S1), est probable pour soutenir la thèse d’augmentation du contenu par véhicule.

Les usines actuelles seraient adéquates pour exécuter ce carnet de commandes en expansion, entraînant ainsi une transpiration plus rapide des actifs et une amélioration du RoCE. Nous révisons nos estimations de bénéfices de -0,7%/5,1% pour FY22E/FY23E. Nous évaluons la société sur la base du SOTP, avec un TP révisé de Rs 310/action (auparavant : Rs 253).

