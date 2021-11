Note de Nuvoco Vistas Corp : Achat-augmentation des marges pour réduire l’écart avec ses pairs

Nous initions une couverture sur l’action avec une note d’achat et un objectif de cours de Rs 645/action (11x Sep’23E EV/E). Principaux risques : baisse de la demande/des prix et forte concentration (~70 %) dans la région de l’Est.

Nuvoco Vistas Corporation (NUVOCO) est devenu le cinquième groupe cimentier en Inde et figure parmi les 3 premiers dans la région de l’Est avec une capacité de 23,8 millions (au 21 septembre), après l’acquisition de 8,3 millions de NU Vista (auparavant Emami Cement) en Juillet’20. Nous pensons que les synergies de coûts de ladite acquisition, l’amélioration de la rentabilité, une premiumisation plus élevée associée à des avantages d’échelle et à un levier d’exploitation peuvent entraîner une augmentation d’environ 30 % (Rs 265/te) de l’Ebitda/te mixte à Rs 1 180/te au cours de l’exercice FY21-FY24E, avec l’industrie -le TCAC Ebitda de 22 % le plus élevé probablement sur les exercices 21 à 24 E.

La valorisation à 8,6xFY24E EV/E ou 125 $/te tient compte de manière adéquate des inquiétudes concernant une concentration plus élevée dans la région de l’Est, un effet de levier plus élevé et une rentabilité inférieure par rapport à ses pairs, à notre avis. Alors que NUVOCO réduit son écart Ebitda/te par rapport à ses pairs, l’écart de valorisation peut se réduire. Nous initions une couverture sur l’action avec une note d’achat et un objectif de cours de Rs 645/action (11x Sep’23E EV/E). Principaux risques : baisse de la demande/des prix et forte concentration (~70 %) dans la région de l’Est.

Acquisition de Nu Vista et expansion pour générer un TCAC de 12 % en volume sur les exercices 21-exercice 24E : augmentation de l’utilisation dans le nord (avec lancement de Double Bull), extension de l’unité de broyage de 1,5 mnte à Jojobera, Jharkhand et dégoulottage sur divers sites couplés à une année complète la consolidation de Nu Vista entraînerait une croissance du volume de 40 % à 22,6 millions d’ici FY24E, contre environ 16 millions en FY21.

La « dette nette sur l’Ebitda » diminuera <2x d'ici l'EX24E : la dette nette devrait diminuer à 46 milliards de Rs d'ici l'EX24E par rapport aux 57 milliards actuels de Rs, même si nous prenons en compte les investissements de 36 milliards de Rs sur les FY22E-FY24E (dont 23 milliards de Rs pour le projet d'expansion de Rs 30 milliards de Gulbarga).

