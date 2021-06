Note de Oil India – Vendre : les résultats de l’entreprise sont encore une fois mitigés

Les réalisations nettes de brut étaient conformes à notre hypothèse à 59,8 $/b et la réalisation de gaz est restée stable en glissement trimestriel à 2 $/million de BTU.

L’EBITDA d’OIL était nettement inférieur à nos attentes au T4FY21, en raison de la baisse des volumes de pétrole et de gaz et des dépenses d’exploitation plus élevées ; le résultat net a été stimulé par la hausse des revenus de dividendes. Nous augmentons nos estimations pour l’exercice 2022-2023 en tenant compte de la hausse des prix mondiaux du brut et des prix intérieurs du gaz. Cependant, nous conservons notre note de vente avec une juste valeur révisée basée sur SoTP de 125 Rs (6X BPA autonome pour l’exercice 2023e plus la valeur des investissements), notant un historique de production sans intérêt, une faible génération de flux de trésorerie disponible et des ratios de rendement mitigés.

Résultats du T4FY21 impactés par la baisse des volumes et la hausse des autres dépenses

Le chiffre d’affaires était de 3% inférieur à notre estimation à Rs 25,8 milliards. L’Ebitda était de 33% inférieur à notre estimation à Rs 4,17 milliards, reflétant une forte augmentation de 26% en glissement trimestriel et de 31% en glissement annuel des autres dépenses en raison du coût plus élevé des services d’assistance et d’une forte augmentation des éléments divers. Le bénéfice net publié de Rs 8,48 milliards (BPA de Rs 7,8) a été stimulé par (i) la hausse des autres revenus, y compris les dividendes d’IOCL et de NRL et (ii) la baisse des dépenses d’amortissement et d’amortissement. OIL a comptabilisé un coût exceptionnel de Rs 701 mn relatif à l’éruption de Baghjan.

Les volumes de vente de pétrole brut ont baissé de 6 % en glissement annuel à 0,703 million de tonnes, reflétant une baisse de 5,4 % de la production à 0,717 million de tonnes. Le volume des ventes de gaz a augmenté de 4,5% en glissement annuel à 555 mcm, soit une augmentation supérieure à 0,6% de la production à 649 mcm. Les réalisations nettes de brut étaient conformes à notre hypothèse à 59,8 $/b et la réalisation de gaz est restée stable en glissement trimestriel à 2 $/million de BTU.

Baisse des volumes & réalisations mars FY21

Au cours de l’exercice 2021, les revenus ont baissé de 29 % en glissement annuel à Rs 86,18 milliards et l’Ebitda récurrent a baissé de 60 % en glissement annuel à Rs 18,85 milliards, soutenu par (i) une forte chute des réalisations pétrolières et gazières ; (ii) la baisse des volumes de pétrole et de gaz ; et (iii) des charges d’exploitation plus élevées. Le bénéfice net publié a chuté de 33% en glissement annuel à Rs 17,42 milliards (EPS de Rs 16,1). Les réalisations de pétrole brut ont baissé de 28 % en glissement annuel, conformément aux références à 44 $/bbl. Les réalisations de gaz naturel ont diminué de 40 % pour s’établir à 2,3 $/million de BTU. Les volumes de ventes de pétrole brut ont diminué de 5,8 % en glissement annuel et les volumes de ventes de gaz ont diminué de 5,6 % en glissement annuel, tous deux conformes à la trajectoire de production. La dette nette a augmenté à Rs 146,5 milliards, contre Rs 53,1 milliards il y a un an, suite à l’acquisition d’une participation supplémentaire de 54,16 % dans NRL.

Augmenter le BPA pour l’exercice 2022-23e sur la hausse des prix du pétrole et du gaz ; conserver SELL avec FV de Rs 125

Nous augmentons le BPA pour l’exercice 2022-23e à Rs 16,6 et Rs 16 respectivement de Rs 8,3 et Rs 9,4 en tenant compte de —(i) prix du pétrole plus élevés de 65 $/b et 60 $/b et prix du gaz de 2,7 $/mn BTU et 4 $/mn BTU ; , (ii) des charges d’exploitation plus élevées ; et (iii) une dette et des dépenses d’investissement plus élevées. Nous retenons Vendre et recommandons aux investisseurs d’éviter les PSU en amont étant donné – (i) un record de production sans intérêt malgré une augmentation soutenue des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation et (ii) une génération de FCF limitée et une détérioration des rendements.

