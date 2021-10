Note de Piramal Enterprises – Acheter : Achèvement de DHFL acheter un événement positif

Le principal des NCD sera remboursé à 5 % par an pendant les cinq premières années et à 15 % par an par la suite pour les cinq années suivantes.

Piramal Enterprises (PIEL) a annoncé la finalisation de l’acquisition de DHFL après avoir payé 342,5 milliards de roupies aux créanciers de cette dernière. Cela comprenait une composante en espèces initiale de Rs 147 milliards et une composante différée de Rs 195,5 milliards payée via des NCD à 10 ans augmentée à 6,75 % par an Le principal des NCD sera remboursé à 5 % par an pour les cinq premières années et à 15 % par an par la suite pour le cinq prochaines années.

Conformément au plan de résolution, une contrepartie supplémentaire de 38,1 milliards de roupies a été prélevée sur les liquidités disponibles sur le bilan de Dewan Housing Finance (DHFL), conduisant à un recouvrement total de 380,6 milliards de roupies pour ses créanciers et détenteurs de dépôts. DHFL a également une coentreprise d’assurance-vie avec Pramerica. Comme partagé par le mgmt plus tôt, ce sera une acquisition en deux étapes. Piramal Capital & Housing Finance (PCHFL), le HFC et la filiale en propriété exclusive de PEL, fusionneront d’abord avec DHFL et, par la suite, l’entité fusionnée sera renommée PCHFL.

Après la fusion, le portefeuille de prêts au détail représentera 5 fois les prêts au détail actuels de PIEL et le mix détail-gros sera de 40:60 (estimation MOSL). Mgmt a déclaré qu’il améliorerait ce mix à 50:50 à court terme (d’ici un an) et à 67:33 à moyen et long terme. Cela conduira à une amélioration significative de l’empreinte de la distribution, de la franchise client et du profil de responsabilité. Alors que la phase I (consolidation) était une histoire de « faites-moi confiance », les phases II et III du programme de transformation de PIEL doivent être une histoire de « montrez-moi », où PCHFL devra étendre la franchise hypothécaire de DHFL et tirer parti de la plate-forme pour traverser efficacement les vendre ses autres produits bio Retail au bassin de clients.

Avec l’achèvement de l’acquisition de DHFL, les décaissements supplémentaires au cours de l’exercice 22 seraient largement motivés par l’activité de prêts immobiliers et la vente croisée des produits biologiques de PIEL à la base de clients à ce jour d’environ 1 million de DHFL. Bien qu’il existe encore des variables mobiles, nous avons intégré la consolidation du portefeuille de prêts de Dewan Housing dans PCHFL dans nos estimations. Après cela, nous prévoyons un TCAC d’environ 28 % du portefeuille de prêts sur les FY21-24e et d’environ 13 % du TCAC sur les FY22-24e.

Évaluation et vue

Au cours des deux dernières années, PIEL a : (i) renforcé son B/S en réduisant son portefeuille de crédits Wholesale ; (ii) réduit les 10 premières expositions ; (iii) apporté des capitaux propres par de multiples moyens ; (iv) amélioré la texture de ses emprunts en réduisant les CP ; et (v) s’est renforcée contre les imprévus, avec des provisions ECL à 5,8 % de l’actif géré.

Les prêts hypothécaires ont le potentiel d’une forte croissance sur plusieurs années. Celle-ci serait complétée par la plateforme de vente au détail organique multi-actifs de PIEL. Au cours des trois prochaines années, nous nous attendons à ce que l’entreprise fasse des percées significatives dans le commerce de détail. La diversification des produits au sein du commerce de détail aiderait l’entreprise à générer une forte croissance et un risque de concentration plus faible. Nous nous attendons à ce que l’activité Services Financiers fournisse environ 2,3% de RoA/10% de RoE à moyen terme (après l’acquisition de DHFL). Nous avons maintenu notre objectif de multiple de 1,8x pour l’activité Services Financiers. En utilisant SoTP, nous arrivons à un TP de 3 150 Rs (basé sur le 23 juin). Nous maintenons Acheter.

