Note de programmation: Bavarian Podcast Works sera retardé jusqu’après le tirage au sort de la Ligue des champions

Une note de programmation rapide: le spectacle phare de Bavarian Podcast Works sera retardé dans sa sortie jusqu’après le tirage au sort de la Ligue des champions lundi.

En pensant à notre programmation basée au Bayern Munich, nous ne voulions pas bombarder les auditeurs de deux émissions mettant en vedette la marque de pessimisme brevetée d’Ineednoname ou l’agenda flagrant de Marcel Sabitzer de Schnitzel (qui ferait une telle chose ???) en moins de 24 heures.

Nous savons que vous ne vouliez sûrement pas trop entendre parler de Tom salivant du retour de Steven Gerrard à Anfield (il ne fait aucun doute que Tom a versé des larmes… ZÉRO) ou de Samrin lançant le marteau du futur chômage sur la tête d’Adi Hutter.

Zut, vous n’aurez même pas l’occasion de frapper Jake pour avoir fait tout ce qu’il a fait (probablement en portant un maillot des Hartford Whalers et en se lamentant de la fois où ils ont échangé Ron Francis). Surtout, vous n’aviez pas besoin de m’entendre me plaindre d’un chien qui me rongeait la main dans l’espoir de me pousser à mettre fin prématurément à un podcast.

Donc, non… vous n’aviez pas besoin d’entendre toutes ces choses deux fois en moins de 24 heures. Mais vous aurez au moins Ineednoname et Schnitzel abandonnant les connaissances sur le tirage de l’UCL (et probablement sur d’autres sujets assortis) demain.

En attendant, vous pouvez assister au Weekend Warmup et/ou au Postgame Show si vous avez vraiment besoin de votre dose.