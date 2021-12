Note de Reliance Industries: Achat – Hausse des tarifs pour augmenter l’ARPU de Jio, évaluation

L’émergence d’une nouvelle variante de Covid pourrait avoir un impact sur la demande de carburant et la vente au détail de B&M si des restrictions sont imposées. Révisez le PT à 2 950 Rs pour tenir compte d’une valorisation plus élevée de Jio. Maintenir Acheter.

Jio a augmenté les tarifs prépayés de 20 % sur le segment des smartphones. La hausse a rétabli la remise tarifaire de Jio par rapport à Bharti et devrait maintenir intacte sa dynamique d’abonnés. Nous rehaussons le BPA consolidé de RIL de 3 à 4 % pour l’exercice 23-24e et portons la valorisation de Jio à 96 milliards de dollars après une mise à niveau de 6 à 7 % par rapport à nos estimations d’ARPU. L’émergence d’une nouvelle variante de Covid pourrait avoir un impact sur la demande de carburant et la vente au détail de B&M si des restrictions sont imposées. Révisez le PT à 2 950 Rs pour tenir compte d’une valorisation plus élevée de Jio. Maintenir Acheter.

Reliance Jio augmente les tarifs prépayés de 20 % : cela fait suite aux augmentations de 20 à 25 % prises par Bharti Airtel et Vodafone Idea plus tôt. Notamment, alors que Reliance Jio a augmenté la plupart des forfaits pour les utilisateurs de smartphones, il n’a augmenté les tarifs que pour l’un des cinq forfaits JioPhone qu’il propose.

Focus sur les ajouts d’abonnés et les ARPU : les hausses tarifaires de Reliance Jio ont ramené sa remise à 13-20% par rapport à Bharti dans le segment des smartphones prépayés. Depuis le 21 mars, Reliance Jio a ajouté 24 millions d’abonnés actifs contre 2 millions d’ajouts pour le secteur. Étant donné que Jio n’a pas modifié ces forfaits JioPhone malgré la forte augmentation des tarifs vocaux de Bharti, nous pensons que la traction des abonnés sur JioPhones devrait rester forte.

La migration vers JioPhone Next reste une grande question : publiez les modifications tarifaires, sur la base des dépenses absolues, les utilisateurs de téléphones mobiles 2G, les utilisateurs JioPhone bas de gamme et les utilisateurs JioPhone haut de gamme devront dépenser 2,6x à 4,4x plus sur 24 mois pour passer à JioPhone Next. Cela maintiendra probablement le marché adressable pour JioPhone Next limité à 105 millions d’utilisateurs de smartphones bas de gamme, à moins que Reliance ne réduise le prix de l’appareil dans les mois à venir.

Augmenter les estimations de Jio : une forte hausse de 20 % dans le segment des smartphones prépayés est en avance sur nos attentes d’une hausse de 7 % au T4FY22 et Q4FY23. Compte tenu de cela, nous pensons qu’une autre hausse des tarifs peut être peu probable au T4FY23 et, par conséquent, nous nous attendons à ce que Jio ait un ARPU de Rs 172 d’ici FY24. Nous augmentons nos estimations de revenus/Ebitda/bénéfices pour l’exercice 22-24 de 5 à 23 % et nous nous attendons à ce que Jio génère un TCAC de 18 à 31 % en revenus et bénéfices.

Améliorez le PT à 2 950 Rs : L’émergence d’une nouvelle variante de Covid pourrait avoir un impact sur la demande de carburant, entraînant une reprise durable du raffinage jusqu’au milieu de l’année 22. Cela pourrait également peser sur la fréquentation croissante du commerce de détail B&M si des restrictions sont imposées. Le commerce de détail devrait connaître une croissance accélérée avec une rentabilité améliorée si les infections sont contenues. Les progrès des dépenses d’investissement dans le secteur des énergies renouvelables devraient soutenir l’évaluation de RIL. Maintenir Acheter.

