Note de Reliance Industries : acheter : Nixing d’Aramco décevra

Un panneau d’affichage représentant le fondateur de Reliance Industries Ltd., Dhirajlal Ambani, à la porte d’entrée de la raffinerie de pétrole de l’entreprise à Jamnagar, Gujarat, Inde, le samedi 31 juillet 2021. La ville indienne de Jamnagar est une machine à gagner de l’argent pour l’homme le plus riche d’Asie , Mukesh Ambani, transformant le pétrole brut en carburant, plastiques et produits chimiques dans le plus grand complexe de raffinage de pétrole au monde pouvant produire 1,4 million de barils de pétrole par jour. Photographe : Dhiraj Singh/Bloomberg

Les deux parties ont décidé de ne pas procéder à la transaction proposée. Cela vient comme une déception avec le brut à 80 $ et le président d’Aramco intronisé au conseil d’administration de RIL, et ne parvient pas à établir une référence de 75 milliards de dollars valn pour l’activité O2C. L’annulation n’a aucune incidence sur le bilan de RIL, qui a un faible effet de levier, et sa capacité à financer l’incursion renouvelable via des sources de capitaux bon marché. Nous abaissons le valn O2C à 70 milliards de dollars et réduisons le PT de 4% à 2 880 Rs. Maintenir Acheter.

RIL et Aramco annulent l’accord O2C : RIL et Aramco ont décidé de ne pas procéder à la transaction proposée impliquant l’activité O2C du premier. RIL a déclaré que l’environnement commercial avait changé entre 2019 et maintenant avec un effet de levier plus faible, une plus grande concentration sur les énergies renouvelables (ER) et des marges supérieures à celles de milieu de cycle dans l’activité O2C. Le mélange d’actions et d’espèces pourrait également avoir joué un rôle, à notre avis.

Déception : avec du brut à 80 $ et le président d’Aramco intronisé au conseil d’administration de RIL, c’est une déception. L’accord aurait pu fixer une évaluation de référence de 75 milliards de dollars et servir de catalyseur pour une réévaluation de l’activité O2C.

Aucun impact négatif sur le bilan de RIL : après réception du produit de l’émission de droits, nous voyons RIL terminer l’exercice 22e avec une dette consolidée inférieure à 10 milliards de dollars. Le bilan reste suffisamment désendetté pour entreprendre des investissements dans le commerce de détail, Jio et RE même sans la transaction Aramco.

Financement bon marché disponible pour l’incursion renouvelable de RIL : Nous pensons que des fonds adéquats sont disponibles à un coût très attractif pour financer leur incursion renouvelable. On note également les récentes émissions d’obligations vertes en Inde à des taux attractifs de 4 à 4,5%.

Réduire la valorisation O2C, maintenir Acheter : nous avons abaissé notre multiple sur l’activité O2C pour refléter les marges de milieu de cycle. Nous évaluons l’entreprise à 70 milliards de dollars (contre 80 milliards de dollars auparavant) à 7,5x avant EV/Ebitda (contre 8,5x plus tôt). Nous abaissons notre PT à 2 880 Rs (au lieu de 3 000 Rs) et maintenons la cote d’achat.

