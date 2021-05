Note de Sun Pharmaceuticals – Achat : des éléments ponctuels ont eu un impact sur le résultat net au quatrième trimestre

Les employés entrent au siège social de Sun Pharmaceutical Industries Ltd. dans la banlieue d’Andheri à Mumbai, en Inde, le lundi 7 avril 2014. Sun Pharmaceutical, le plus grand fabricant indien de médicaments en valeur marchande, a accepté d’acheter Ranbaxy Laboratories Ltd. pour 3,2 milliards de dollars en actions, le plus gros achat d’une entreprise indienne en deux ans. Photographe : Amit Madheshiya/Bloomberg

Le PAT déclaré de 8,9 milliards de Rs comprenait des montants exceptionnels de 6,7 milliards de Rs (5,8 milliards de Rs pour les provisions concernant les litiges civils antitrust en cours de Taro aux États-Unis, et 895,6 millions de Rs pour le règlement du litige anticoncurrentiel du citalopram dans l’UE), exceptionnel impôt de Rs 1,2 milliard et participation minoritaire pertinente de Rs 1 milliard. Ajusté pour tenir compte des éléments exceptionnels, le PAT à Rs 13,5 milliards a baissé de 24% en glissement trimestriel (~ 17% en dessous de HSBCe). Les ventes totales à Rs 84,3 milliards ont baissé de 4% en glissement trimestriel (+4,4% en glissement annuel) tandis que les marges d’Ebitda à 23,3% (hors autres produits d’exploitation) ont baissé de 262 points de base en glissement trimestriel (mais ont augmenté de 603 points de base en glissement annuel sur une base perturbée de l’année dernière).

Points notables du quatrième trimestre : (i) les ventes mondiales de produits de spécialité au quatrième trimestre, à 139 millions de dollars, étaient inférieures aux ventes de 148 millions de dollars au troisième trimestre (le quatrième trimestre a eu un certain impact sur les changements de régime d’assurance et le renversement des stocks de canaux au trimestre précédent); (ii) Les ventes mondiales d’Ilumya (sa marque de spécialité clé) se sont élevées à 143 millions de dollars au cours de l’exercice 21 (contre 94 millions de dollars au cours de l’exercice 20) ; (iii) les dépenses de R&D pour les produits de spécialité représentaient 23 % des coûts totaux de R&D (par soleil, cela augmentera probablement à l’avenir) ; (iv) Sun entrera dans l’espace des biosimilaires pour participer aux opportunités de la « troisième vague » (en 2030 et au-delà).

Il a évité les biosimilaires plus tôt en raison d’un manque de clarté réglementaire et d’une méconnaissance du marché. Il ne s’attend pas à un ralentissement majeur en raison des dépenses de R&D et d’investissement pour les biosimilaires ; et (v) il a éludé les orientations pour l’exercice 22 en raison des incertitudes liées à la pandémie.

La dynamique des ventes de spécialités devrait se poursuivre : compte tenu de l’augmentation de la couverture vaccinale contre le COVID-19 aux États-Unis et sur d’autres marchés clés, Sun s’attend à ce que les tendances à la hausse se poursuivent pour son portefeuille de spécialités. Son accent reste sur l’exécution commerciale à travers des efforts de marketing stratégique. Il a largement optimisé les coûts de marketing incl. Les publicités télévisées DTC (direct to consumer) pour Ilumya et les dépenses futures seront proportionnelles aux opportunités de croissance visibles. La montée en puissance potentielle d’Ilumya sur des marchés plus récents comme le Japon est un moteur de croissance supplémentaire.

Retain Buy: Nous restons optimistes quant aux efforts de Sun dans les produits de spécialité où elle devrait à terme obtenir des avantages de levier d’exploitation avec une reprise des ventes. Nous prévoyons que les ventes de spécialités aux États-Unis atteindront 639 millions de dollars au cours de l’EX23e (39 % des ventes aux États-Unis), contre ~390 millions de dollars au cours de l’EX21.

Après le quatrième trimestre, nous ajustons nos estimations de BPA pour l’exercice 22-23e de 1 à 2 % selon les perspectives actuelles. Nous évaluons les activités de base de Sun en actualisant la juste valeur à terme d’un an, qui est basée sur 26x (PE basé sur la croissance de Gordon, 25x plus tôt) notre BPA de mars 2023e de 31,59 Rs (auparavant 30,86 Rs). Nous ajoutons une VAN de Rs 55 (inchangé) pour les produits spécialisés à la valeur commerciale de base pour obtenir notre TP de Rs 815 (à partir de Rs 770).

