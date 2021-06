Note de Sun TV Network – Neutre : les résultats étaient largement conformes aux estimations

Pour la production cinématographique, il prévoit de dépenser environ 10 milliards de roupies au cours des deux prochaines années.

Le chiffre d’affaires/EBITDA du T4FY21 à Rs 7,8/ 5,5 milliards était largement conforme à nos estimations (Rs 8/5,4 milliards) mais au-dessus du consensus (Rs 7,7/5,2 milliards). Les revenus publicitaires ont augmenté d’environ 7 % en glissement annuel (-11% par rapport au T4FY19), plus faible que celui de Zee (~9% en glissement annuel, -8% par rapport au T4FY19). Les abonnements ont augmenté d’environ 7 % en glissement annuel. Mais, le DPS de seulement 5 Rs (paiement d’environ 13 %) au cours de l’EX21 contre 25 Rs (paiement de 72 %) au cours de l’EX20 et aucune annonce de rachat ont été des déceptions clés.

Commentaire : La part de marché de Sun aux heures de grande écoute sur sa chaîne phare, SunTV, s’est améliorée à 42 % en avril, contre environ 37 % au cours de l’exercice 21. À l’avenir, il prévoit des émissions de non-fiction à coût élevé en télougou/malayalam et regagnera des parts. Il vise à augmenter les revenus d’abonnement à deux chiffres au cours de l’exercice 22F grâce à la numérisation en cours. Pour la production cinématographique, il prévoit de dépenser environ 10 milliards de roupies au cours des deux prochaines années.

Notre point de vue : alors que la part d’audience tamoule de Sun est restée stable, elle a perdu des parts dans les genres télougou et malayalam. Nous pensons que la reprise structurelle de la croissance de Sun est conditionnée par : (i) des gains de parts de marché soutenus dans les genres existants (tamoul, télougou, etc.) ; (ii) le succès dans de nouveaux genres comme le marathi, le bengali ; et (iii) l’attention croissante portée au contenu OTT (à ce jour, l’attention de Sun a été limitée par rapport à ses pairs) et le risque de changement potentiel des tendances en matière de publicité/d’abonnement vers les plateformes numériques.

Nous révisons légèrement les estimations : croissance des revenus publicitaires de 27 %/10 % au cours de l’exercice 22/23F (+29 %/8 % plus tôt), croissance des revenus d’abonnement de 7 %/8 % (6 %/5 % plus tôt), conduisant à un – Variation de 2 %/-1 % des estimations de revenus pour les exercices 22/23 F. Nous prenons en compte des marges d’Ebitda de 65,8%/62,2% (63,7%/61,6% auparavant), ce qui conduit à des estimations de BPA largement inchangées.

Valorisation : Couper le TP à Rs 601

La valorisation actuelle à ~ 13,3x le BPA FY23F n’est pas chère, étant donné que Sun a des liquidités nettes de Rs 41 milliards ou ~ Rs 102 par action, ~ 20 % de la capitalisation boursière et ~ 8 %/7 % FCF sur FY22/23F. Cependant, les catalyseurs de réévaluation dépendront de l’amélioration de la visibilité de la croissance. Nous maintenons notre objectif de PE à 15x sur FY23F EPS pour arriver à notre TP de Rs 601 (Rs 602 plus tôt). Maintenez le neutre. Une valeur significativement plus élevée de l’équipe IPL à plus long terme est un avantage potentiel. Une nouvelle perte de part de marché dans le genre tamoul est un risque à la baisse.

