Note de Tata Consultancy Services : Tenir – La croissance des revenus a manqué les estimations au premier trimestre

Des employés se tiennent près d’une signalisation pour Tata Consultancy Services Ltd. (TCS) sur le campus Synergy Park de l’entreprise à Hyderabad, en Inde, le lundi 11 avril 2016. TCS, le plus grand exportateur de logiciels d’Inde, devrait annoncer ses résultats le 18 avril. Photographe : Namas Bhojani/Bloomberg

TCS a signalé un manque de croissance des revenus à 2,4% en glissement trimestriel en termes de cc (contre 3,3% des attentes du consensus). Un coup de 70 à 80 pb était dû à la perte de facturation en Inde à la suite de la deuxième vague de COVID-19. Cependant, même après avoir accommodé ce coup (qui devrait s’inverser au cours des prochains trimestres), nous pensons que le cycle de mise à niveau des bénéfices est largement derrière TCS. Le « cycle de mise à niveau technologique pluriannuel » auquel les entreprises informatiques ont fait allusion a fait passer les perspectives de croissance à moyen terme de l’industrie de 6 à 7 % à environ 8 à 9 %, mais à ce stade, il n’est pas évident pour nous que une croissance à deux chiffres sera certaine au-delà de l’EX22.

La croissance à deux chiffres attendue pour l’EX22 n’est pas, à notre avis, représentative de la croissance à moyen terme (aidée également par les effets de base de l’EX21 – des revenus plus faibles, mais des contrats plus importants ; le seul taux de sortie de l’EX21 conduirait à une croissance de 8 % pour TCS). Du côté positif, TCS continue d’impressionner sur la résilience opérationnelle et a déclaré des marges de 25,5%, malgré la hausse des salaires. Nous sommes préoccupés par les marges sectorielles à mesure que les coûts se normalisent, mais TCS semble le mieux placé parmi ses pairs du secteur pour gérer les pressions sur les coûts. Les gains de 8,1 milliards de dollars étaient également assez décents.

Faits saillants du premier trimestre de l’exercice 22 : la croissance du chiffre d’affaires de TCS de 2,4 % en glissement trimestriel a été à nouveau tirée par les sciences de la vie et la santé (en hausse de 7,3 % en glissement trimestriel). La fabrication (en hausse de 4,8 %), le commerce de détail CPG (en hausse de 4,4 %) et BFSI (en hausse de 3,1 %) ont également progressé, bien que la faiblesse des marchés régionaux (en baisse de 5 % en glissement trimestriel) ait freiné la croissance. Mgmt pense que la demande est forte et constate des signes de reprise dans les secteurs les plus touchés par la pandémie, tels que les voyages et l’hôtellerie.

Du point de vue géographique, l’Amérique du Nord (+4,1% tcc) est restée forte, tandis que l’Europe continentale ralentit (+1,5% tcc). La deuxième vague de COVID-19 en Inde (environ 5,5% du chiffre d’affaires) a entraîné une baisse de 14,4% en glissement trimestriel. La marge d’Ebit de 25,5% est en baisse de 130 pb en glissement trimestriel, en grande partie en raison des hausses de salaires (impact de 170 pb), compensées par des mouvements de change favorables. La direction est optimiste quant à l’amélioration de la croissance au deuxième trimestre et reste confiante dans la gestion des marges même lorsque les frais de déplacement et autres augmentent.

Modifications des estimations et de la valorisation : nous ajustons nos estimations de BPA pour l’EX22 (en baisse de 1,3 %), afin de prendre en compte les revenus du premier trimestre et de refléter une légère augmentation des frais de déplacement et autres. Nous maintenons notre multiple cible inchangé à 31x, ce qui représente une prime d’environ 45 % par rapport au marché, en raison de ses solides paramètres d’exploitation et de sa capacité à gérer les pressions sur les coûts. Nous maintenons Hold avec un TP révisé de Rs 3 455 (Rs 3 470 plus tôt).

