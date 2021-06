Note de Tata Motors : « Acheter ». Les actions détenues par Rakesh Jhunjhunwala pourraient gagner 15% de plus, la réduction de la dette en jeu

Depuis le début du troisième trimestre, lorsque Rakesh Jhunjhunwala a pris une participation dans Tata Motors, les actions de la société ont grimpé de 256%. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Tata Motors pourrait grimper jusqu’à 15 % en un an, aidé par la reprise cyclique des marchés nationaux et étrangers et par l’accent mis par son unité de luxe Jaguar Land Rover sur la vente de véhicules électriques. Jaguar Land Rover a ouvert le bal pour devenir une marque de véhicules purement électriques à partir de 2025. Motilal Oswal a une cote d’achat sur l’action Tata Motors avec un prix cible de Rs 405, ce qui implique une hausse de 15% par rapport au prix actuel de Rs 350. L’action a déjà bondi de 10% jusqu’à présent ce mois-ci. L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala détient une participation de 1,3% dans Tata Motors, sa deuxième plus grande action après Titan.

Réduction de la dette

L’accent mis par Jaguar Land Rover sur les véhicules électriques, ainsi que la reprise cyclique des activités nationales et internationales de Tata Motors aideraient l’entreprise à réduire sa dette. Cela améliorera également la situation de trésorerie.

La reprise cyclique prend forme

Sur le plan intérieur, Tata Motors a vu son activité être durement touchée par la deuxième vague. “Bien que l’activité CV de Tata Motor en Inde soit sur une base solide, la société pourrait connaître une stagnation dans la reprise des volumes de M&HCV pour le moment”, ont déclaré les analystes de Motilal Oswal. Cependant, les progrès réalisés dans le segment des véhicules personnels par Tata Motors ont permis à l’entreprise de gagner rapidement des parts de marché. En outre, les activités à l’étranger sont également sur le point d’amorcer une reprise cyclique. La société de courtage a souligné que Tata Motors a pris des initiatives de réduction des coûts sur les coûts variables et fixes ainsi que d’autres changements cycliques et structurels. « La convergence de plusieurs facteurs pourrait entraîner une reprise des marges EBIT et laisser place à des surprises positives sur la rentabilité », a déclaré Motilal Oswal.

Projets de devenir une marque de voitures purement électriques

Le rapport annuel récemment publié de Jaguar Land Rover dévoile la stratégie de « Réimaginer » de l’entreprise où les marques Jaguar et Land Rover subiraient une transformation par électrification. La société prévoit de lancer six nouveaux modèles Land Rover entièrement électriques au cours des cinq prochaines années et Jaguar serait complètement réinventé en tant que marque purement électrique à partir de 2025. Jaguar a souligné que ses projets « Reimagine » et « Refocus » généreraient ensemble des revenus de plus de 30 milliards de livres sterling et des marges EBIT à deux chiffres d’ici l’exercice 2025-2026. Ceux-ci généreraient un flux de trésorerie disponible positif important à partir de l’EX23 après des dépenses d’investissement d’environ 2,5 milliards de livres sterling (annuellement) et une réduction de la dette nette, revenant à une position de trésorerie nette en FY25.

Le deuxième plus gros pari de Big Bull

Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala a acheté l’année dernière une participation de 1,3% dans la société pour 4,27 crore d’actions. Depuis le début du troisième trimestre, lorsque Rakesh Jhunjhunwala a pris une participation dans Tata Motors, les actions de la société ont grimpé de 256%. La valeur de la totalité de la participation de Big Bull dans Tata Motors s’élève à Rs 1 500 crore au prix actuel du marché. Le cours de l’action de Tata Motors a été fortement battu l’année dernière en mars lorsque l’effondrement du marché induit par le covid a vu le stock atteindre 65 Rs par action.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.