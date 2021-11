Note de Tata Motors – Acheter : pénurie de copeaux, les prix des intrants font de l’ombre

La société dispose d’un carnet de commandes de 128 000 unités et d’un stock de canaux inférieur à 50 000 unités (par rapport à un stock optimal de 80 à 90 000 unités).

TTMT a annoncé une perte de 44 milliards de dollars au T2FY22, après une perte similaire au T1FY22. Cependant, sur une base séquentielle, les volumes JLR ont baissé de 24%, fortement impactés par la pénurie de semi-conducteurs. En outre, les marges de l’activité CV domestique ont été affectées en raison des coûts élevés des matières premières, d’un faible mix de produits et d’incitations élevées en raison de l’intensité concurrentielle. Ces tendances étaient toutefois attendues et n’étaient pas une surprise négative. De manière positive, la rentabilité de l’activité photovoltaïque domestique a connu une hausse décente et était meilleure que celle de l’activité CV au premier semestre de l’exercice 22 pour la première fois depuis de nombreuses années.

Même la performance de la marge Ebit (-4,7 %) dans l’activité JLR était décente compte tenu de la perte de volume (environ 50 %). La direction a fait allusion à de solides initiatives de réduction des coûts qui ont abouti à un volume d’équilibre de 350 000 unités par an pour JLR, contre 400 000 environ à la fin de l’exercice 21.

La normalisation de l’offre est essentielle car le carnet de commandes reste solide : alors que la pénurie de semi-conducteurs reste dynamique, JLR s’attend à une reprise progressive de l’offre à partir du T3FY22. Parmi les différentes mesures, la planification/les contrats à long terme (18-24 mois) avec les fabricants de puces devraient, selon nous, contribuer à améliorer la visibilité de l’offre. La société dispose d’un carnet de commandes de 128 000 unités et d’un stock de canaux inférieur à 50 000 unités (par rapport à un stock optimal de 80 à 90 000 unités).

Par conséquent, en tenant compte du carnet de commandes et du réapprovisionnement des stocks, JLR aura besoin d’envois en gros de 160 K pour normaliser l’offre par rapport à la demande. Dans un scénario où ces expéditions sont déroulées au cours des huit prochains trimestres, cela implique une expédition incrémentielle moyenne de 20K c par trimestre et un vent arrière de marge de 450-500 pb (nous estimons que chaque augmentation de 1K unités par mois serait un vent arrière de 70 pb sur le volumes d’équilibre actuels). De plus, le déblocage du fonds de roulement pourrait aider à générer un FCF solide et par conséquent à réduire la dette.

Les perspectives domestiques sont bonnes : nous avons été positifs sur l’activité photovoltaïque domestique. TTMT a connu une forte réaction à son récent lancement Punch, entraînant une augmentation de 50 % en glissement mensuel des réservations globales en octobre. La forte concentration et le leadership de la société sur les véhicules électriques devraient, à notre avis, renforcer davantage le sentiment des investisseurs. Les perspectives de l’activité CV domestique s’améliorent également avec une accélération séquentielle des ventes et une amélioration des ventes de MHCV.

Conserver l’achat et le TP de Rs 550 : nous n’avons pas apporté de modifications importantes à nos estimations FY23 et FY24. Nous augmentons légèrement nos revenus et nos marges FY22e pour prendre en compte des réalisations et une rentabilité meilleures que prévu dans l’activité JLR au T2FY22. Notre estimation des bénéfices pour l’exercice 22e est impactée par des charges d’intérêts plus élevées et des charges exceptionnelles. Selon nous, la normalisation de l’offre reste un catalyseur clé. La pénurie de semi-conducteurs retarde le processus de réduction de la dette nette, mais à notre avis, n’a pas d’impact sur l’histoire de la transformation à long terme de l’entreprise.

