Note de Tata Motors – Acheter : Pénurie de semi-conducteurs pour frapper les volumes

Par conséquent, nous révisons à la baisse le PAT FY22e d’environ 65%, mais en conservant les estimations FY23.

Tata Motors (JLR) a indiqué qu’une grave pénurie mondiale de semi-conducteurs avait un impact sur sa production. Tenant compte de la même chose, nous révisons les volumes FY22e d’environ 102 000 unités en supposant que les défis persisteront jusqu’au T3FY21. Par conséquent, nous révisons à la baisse le PAT FY22e d’environ 65%, mais en conservant les estimations FY23.

Nous prévoyons un pouvoir de fixation des prix mondial tiré par les contraintes d’approvisionnement et une forte hausse des prix des véhicules d’occasion. Nous supposons que JLR donnera la priorité à la production des modèles les plus rentables au cours de l’exercice 22. Maintenez « Acheter » avec un TP révisé de Rs 405 (auparavant Rs 436) alors que nous passons au 22 décembre. La contrainte d’approvisionnement soutenue est un risque majeur car les volumes du S2 sont supérieurs à ceux du S1.

La pénurie de semi-conducteurs s’intensifie

Le communiqué de presse de JLR indique : (i) Une perte de production de 30K au T1FY22 ; (ii) s’attend à une baisse de la production de 50 % par rapport à ce qui était prévu précédemment ; (iii) s’attend à une perte d’Ebit et à une sortie de trésorerie d’exploitation de 2 milliards de livres sterling ; (iv) les perspectives de demande sont extrêmement solides avec des commandes au détail en cours de 110 000 unités, les plus élevées de l’histoire de la société.

Les choses se normaliseront-elles à partir du T4FY22 ?

Comme de nouvelles capacités devraient entrer en service au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous attendons à ce qu’une certaine pénurie de semi-conducteurs persiste jusque-là. Cependant, nous supposons une normalisation (telle qu’elle existait jusqu’au T4FY21 – JLR a perdu environ 7 000 unités de production). Ceci est notre hypothèse de base et reste une variable clé. Il est pertinent de noter que le S2 et surtout le T4 sont généralement les trimestres les plus importants pour JLR.

Perspectives : pression à court terme

L’Inde et JLR sont à l’aube d’une forte demande et d’un vent arrière du cycle des produits. Cela devrait faciliter l’amélioration du bilan. Par conséquent, nous maintenons ‘BUY/SO’ avec un TP de ‘405 (JLR à 6,5x Ebit, Inde à 15x Ebitda). L’action se négocie à FY22/23e PER de 30,5/9,1x.

Nous avons supposé une normalisation de la pénurie d’ici le T4FY22. Nous nous attendons à ce que JLR accélère son programme de rentabilité et se concentre sur l’optimisation de sa gamme de produits pour limiter l’impact.

