Note de Titan Company : acheter : émission résiliente dans un trimestre perturbé

Akshara (Hina Khan) de la série télévisée “Yeh Rishta Kya Kehlata Hai” lors de la distribution de cadeaux aux gagnants du concours Queen of Diamond dans la salle d’exposition de bijoux Tanishq au NAC Manimajra samedi

Titan a connu une performance résiliente au milieu des perturbations, dépassant le consensus : (i) ventes impressionnantes de bijoux de cRs 25 milliards (hors Rs 4,2 milliards de ventes de lingots) au cours d’un T1FY22 perturbé avec des jours d’ouverture des magasins en avril/mai/juin de 73%/10%/ 58% du total. La reprise depuis juin a été robuste, tirée par de nouveaux clients, un rebond plus rapide dans les métros et une demande refoulée pour les ventes de mariages ; (ii) Titan a dégagé une marge Ebit joaillerie de +8,4% (vs -4,6% l’an dernier), défiant le scepticisme de Street sur les marges, aidé par un meilleur mix (ventes cloutées 22% du total vs 18% au T1), baisse de l’or ventes de pièces (7 % contre 14 % au premier trimestre) et réduction des coûts agressive ; (iii) les ventes de montres (en hausse de 3x en glissement annuel) et de lunettes (en hausse de 123 % en glissement annuel) ont bénéficié d’une meilleure traction des ventes omnicanales. La perte d’Ebit pour les deux s’est sensiblement rétrécie sur y/y ; (v) les ventes autonomes ont augmenté de 74% en glissement annuel et l’Ebitda/PAT propre s’est établi à 1 440 / 610 m, en avance sur le consensus.

Les perspectives de la demande restent solides : (i) La confiance des consommateurs se redresse rapidement. La demande de juillet a bien rebondi et Titan prévoit une demande robuste au cours des prochains trimestres, en particulier au S2FY22 ; (ii) il a ajouté 26 bijouteries au cours de l’exercice 21 et il vise à en ouvrir environ 35 au cours de l’exercice 22 pour étendre son réseau au centre de l’Inde ; (iii) avec la base bénigne de l’EX21, le déploiement du réseau accumulé augure bien d’une forte croissance des revenus au cours de l’EX22e. Nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires de la joaillerie d’environ 25 % au cours de l’EX22e.

Le gain de parts de marché pour Titan devrait s’accélérer : (i) Titan est bien placé pour tirer parti du potentiel de croissance à long terme du secteur de la bijouterie en gagnant régulièrement des parts de marché ; (ii) le poinçonnage obligatoire (mise en œuvre progressive à partir du 16 juin 2021) est désormais une autre poussée structurelle de l’industrie vers le commerce organisé, où Titan a sans doute le « droit de gagner » avec 100 % de ses bijoux poinçonnés ; (iii) Il construit également des options de croissance à long terme, notamment en choisissant son incursion internationale et de nouvelles activités telles que Taneira (vêtements ethniques), qui a bien commencé et pourrait être un important moteur de valeur.

Conserver l’achat : le cours actuel de l’action intègre des attentes de croissance des bénéfices à long terme d’environ 15 %, ce qui peut être facilement atteint, car Titan est en bonne position pour tirer parti de la croissance du segment. Nous ajustons nos estimations et augmentons notre TP à Rs 1 980 (au lieu de Rs 1 900) ; conserver Acheter.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.