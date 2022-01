Note de Titan Company : acheter : la croissance du T3 dépasse largement les estimations

Ventes de bijoux en hausse de 37 % en glissement annuel ; le prix perçu des actions est trompeur, car il s’agit d’un gagnant structurel ; « Acheter » conservé avec un TP de 3 050



La croissance a été impressionnante au 3ème trimestre, dépassant largement les attentes : (i) La joaillerie a progressé de 37% en glissement annuel sur une base relativement élevée (+16% l’an dernier) portée principalement par la demande festive. Le déploiement du réseau s’est accéléré avec l’ajout de 14 nouveaux magasins Tanishq (net). (ii) Les montres et articles vestimentaires ont augmenté de 28 % en glissement annuel, menés par les villes de niveau 2 et 3 et une reprise soutenue des visites sans rendez-vous. (iii) Les lunettes ont augmenté de 27 % en glissement annuel grâce à une croissance saine de la demande et à l’expansion du réseau. (iv) Taneira a ouvert deux nouveaux magasins, portant son nombre total de magasins à 16.

(v) Les ventes de CaratLane ont augmenté de 64% en glissement annuel et il a ajouté six nouveaux magasins. Et (vi) les ventes autonomes de Titan ont augmenté de 36% en glissement annuel, dépassant largement le consensus. Devriez-vous toujours acheter Titan ? L’action a grimpé de 64% au cours de la dernière année, surperformant largement l’indice Nifty 50 (+26%) et, bien que les actions se négocient désormais à un PE FY23e de 76x, nous considérons toujours Titan comme l’un des plus attractifs. histoires composées et l’une de nos meilleures idées d’achat en Inde. Cela s’explique par la poursuite des performances exceptionnelles de l’activité Joaillerie ainsi que par la perspective de créer de nouvelles entreprises à grande échelle qui devraient continuer à alimenter cette construction.

Éléments clés de l’attrait à long terme de Titan : (i) Le concept de composition à long terme est bien en place car Titan (environ 7 % de part de marché) semble bien placé pour tirer parti de la grande taille non organisée du secteur de la bijouterie (stimulée par la confiance des consommateurs, la marque, proposition de valeur en termes de prix, d’offres d’échange, de design, de focus sur le mariage) en gagnant régulièrement des parts de marché. Nous écrivons un CAGR de bijoux sur 5 ans de 20%+.

(ii) Titan élabore également des options de croissance à long terme, notamment en choisissant soigneusement son incursion internationale et de nouvelles entreprises telles que Taneira, qui deviendront probablement de grands moteurs de valeur au cours des cinq prochaines années. L’activité lunettes de Titan est désormais sur la voie d’une forte croissance rentable et durable. (iii) Nous voyons le début d’une phase de forte croissance, tirée par le déploiement du réseau (40+ points de vente par an), le fort soutien des ventes de mariage, la reprise des montres, des lunettes et l’accélération de la croissance de Taneira.

(iv) La cherté perçue est trompeuse et reflète simplement la « longue durée de capture de la croissance » que le marché est prêt à attribuer à des modèles commerciaux gagnants tels que Titan. Dans notre cadre, le marché évalue à 15-16% les bénéfices à long terme, ce qui est bien dans la limite de ce que Titan pourrait offrir et apparaîtra probablement de moins en moins exigeant à mesure que de nouvelles entreprises telles que Taneira se développent. à 3 050 contre 2 900 alors que nous révisons nos estimations et avançons notre base d’évaluation. La troisième vague de COVID-19 est un risque clé.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.