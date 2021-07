Note de Vodafone Idea – Vendre : les variables clés ont montré une amélioration de l’impression au quatrième trimestre

L’utilisation des données a augmenté de 8,2 % en glissement trimestriel pour atteindre 4 489 milliards de Mo grâce à l’amélioration de la qualité du réseau.

L’Ebitda en espèces de Vodafone Idea (VIL) au T4FY21 à Rs 22 milliards a bénéficié de gains ponctuels du coût du réseau de Rs 4,5 milliards; L’Ebitda cash ajusté est inférieur à notre estimation malgré les efforts de réduction des coûts. Bien que VIL ait constaté une amélioration marginale de l’ajout d’abonnés (sous) 4G et une perte totale d’abonnés plus faible, c’est trop peu pour faire une différence, à notre avis. Nous prévoyons que des dettes seront bientôt payées et VIL pourrait avoir un décalage de trésorerie. Les efforts pour lever des fonds n’ont pas encore donné de résultats. L’allègement du gouvernement sur le paiement du spectre et la réduction de la responsabilité AGR sur SC acceptant la réconciliation sont d’autres espoirs. Nous avons réduit nos estimations d’Ebitda de 11%/14% pour FY22e/FY23e, mais avons maintenu notre objectif de prix de Rs 5 alors que nous augmentons le multiple Ebitda à 13,3x (contre 10,5x plus tôt). VENDRE.

Les variables clés ont montré une amélioration des impressions : VIL n’a subi que 2 mn de sous-perte, comme au trimestre précédent. La société a ajouté 4,2 millions d’abonnés 4G (ce chiffre s’est amélioré au cours des derniers trimestres). L’ajout brut de sous-marins s’est amélioré à 22 mn (contre 13,5 mn au cours des 12 derniers mois), ce qui contribue à réduire les pertes de sous-marins. L’utilisation des données a augmenté de 8,2 % en glissement trimestriel pour atteindre 4 489 milliards de Mo grâce à l’amélioration de la qualité du réseau.

Ajusté pour l’impact IUC, revenus en baisse de 2,2% en glissement trimestriel à Rs 96 milliards. Les revenus mobiles de VIL étaient stables en glissement trimestriel s’ils étaient ajustés de 2 jours de moins au cours du trimestre, et l’impact IUC. Et ce, malgré la perte de 2 millions d’abonnés en raison de l’augmentation des abonnés 4G, ce qui aurait dû contribuer à la croissance organique de l’ARPU. Sur une base publiée, l’ARPU a baissé de 11,6% en glissement trimestriel à Rs 107. La sous-base postpayée a légèrement augmenté de 0,1 million à 20,9 millions, ce qui aurait également dû aider.

Cash Ebitda (ajusté pour Ind-AS 116) à Rs 22 milliards. L’Ebitda à Rs 44 milliards a augmenté de 2,9% en glissement trimestriel en raison de gains ponctuels de coûts (réseau et informatique) de Rs 4,5 milliards; L’Ebitda ajusté a baissé de 7,6 % en glissement trimestriel malgré une forte efficacité en matière d’économies de coûts. Ajustés pour tenir compte des éléments exceptionnels, les coûts du réseau ont baissé de 1,1 % en glissement trimestriel, les coûts des employés ont diminué de 13 % en glissement trimestriel tandis que les frais de vente et d’administration ont augmenté de 18 % en glissement trimestriel. Ajusté pour Ind-AS 116, l’Ebitda était de Rs 22 milliards (en hausse de 3 % en glissement trimestriel et en baisse de 18 % en glissement trimestriel si l’on ajuste les gains ponctuels). L’Ebitda aurait dû être impacté par des revenus IUC nuls, car VIL était auparavant bénéficiaire net d’IUC.

La dette totale, y compris les cotisations AGR et les intérêts courus, s’élevait à 1 867 milliards de roupies. Le chiffre comprend un passif différé du spectre de Rs 963 milliards, un passif AGR de Rs 610 milliards et un emprunt bancaire de Rs 231 milliards. Les dettes exigibles au cours des 12 prochains mois sont : (i) le paiement annuel (y compris les intérêts) au titre de la dette AGR de 80 milliards de roupies en mars 22 (cela suppose un paiement nul pour les cotisations de mars 21, ce qui n’a pas encore été clarifié) ; (ii) une garantie bancaire de Rs 70 milliards venant à échéance (VIL doit donner une garantie bancaire supplémentaire de Rs 10 milliards) ; (iii) paiement annuel vers le spectre dû en avril 22 – de Rs 82 milliards. La société a demandé au DOT le report de certains des paiements. Nous prévoyons que le paiement des dettes arrivera bientôt, tandis que la disponibilité des fonds reste un défi.

