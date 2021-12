Note de Zee Entertainment : acheter : l’accord de Sony crée un leader dans l’espace médiatique

La fusion répond aux préoccupations du passé ; l’entité doit avoir un trésor de guerre pour intensifier l’incursion OTT ; mis à niveau vers « Acheter » avec un TP révisé de Rs 425



ZEE a annoncé l’achèvement de la diligence raisonnable et les contours finaux de leur accord. Les promoteurs de SONY et ZEE détiendront 51 %/4 % dans l’entité fusionnée, tandis que le reste sera détenu par le public. Il y aura une nouvelle injection de capital de 113 milliards de dollars (1,6 milliard de dollars) par Sony, y compris les 11 milliards de roupies en tant qu’honoraires de non-concurrence aux promoteurs de ZEE, qui seront utilisés pour augmenter sa participation à 4% contre 2% dans l’entité fusionnée . La direction de l’entité combinée sera dirigée par l’actuel directeur général et PDG de ZEE, Punit Goenka. La majorité du conseil d’administration de la société fusionnée sera nommée par Sony.

L’entité fusionnée est valorisée à ~17x FY20 EV/Ebitda et 22x P/E. Sur une base SoTP, l’activité linéaire de l’entité fusionnée est estimée à 11-12x EV/Ebitda, avec une valeur négative pour l’activité OTT. L’entité combinée sera un leader dans le domaine de la diffusion, avec un solide trésor de guerre pour intensifier son incursion OTT et un investissement similaire à celui réalisé par Netflix sur son contenu en Inde. L’accord porte sur des problèmes antérieurs de gouvernance d’entreprise et de bilan.

Un partenaire stratégique comme Sony aura la capacité de tirer parti des opportunités à grande échelle dans l’espace médiatique indien. Nous mettons ZEE à niveau vers Buy from Neutral avec un TP révisé de Rs 425. Les obstacles à la réalisation de l’accord pourraient être des risques clés. aura une meilleure position sur le marché (synergies de revenus et de coûts), compte tenu de sa taille et de sa capacité à intensifier son incursion OTT.

L’entité combinée aura un chiffre d’affaires de Rs 140-150 milliards et une capacité de génération d’Ebitda de 35% dans l’activité linéaire, soit ~`50 milliards. Il aura un portefeuille plus large dans tous les genres, y compris le divertissement général, les films et les sports. Au fil du temps, la société pourrait utiliser son effet de levier pour renforcer sa position concurrentielle et ses synergies. Selon notre estimation, les dépenses OTT combinées actuelles de ZEE et de Sony représenteraient environ 30 milliards de roupies par an. Cela pourrait être bien mieux utilisé en tant qu’entité fusionnée pour assurer un flux constant de contenu cinématographique et d’autres genres. Compte tenu de l’historique de ZEE de diverses transactions avec des parties liées et d’investissements non essentiels, cet accord peut répondre à la plupart des préoccupations. Son y : Sony obtient deux choses : (a) Une entreprise à un prix raisonnable.

ZEE est actuellement valorisé à moins de 20x, loin de son pic de valorisation. (b) Un meilleur leadership de gestion pour diriger l’activité de radiodiffusion, compte tenu des performances de pointe de ZEE au fil des ans. Évaluation et point de vue L’entité fusionnée disposera d’un conseil d’administration solide, ainsi que d’une haute direction (directeur général actuel : Goenka) qui possède une très solide expérience opérationnelle. Il y a un avantage possible de la position concurrentielle plus élevée de l’entité fusionnée sur le marché et des gains de synergie, étant donné que les deux sociétés ont un potentiel important d’amélioration de la rentabilité. L’action se négocie toujours en dessous de 20x, y compris SPNI. L’amélioration de la gouvernance d’entreprise et des performances opérationnelles pourrait considérablement aider à long terme.

Mais l’accord peut prendre 3 à 4 trimestres pour fructifier, étant donné la longue haleine de changements structurels dans l’entreprise, le conseil d’administration et la direction, qui peuvent prendre du temps pour générer des revenus supplémentaires. Au m-cap actuel de ZEE, cela implique une valeur d’entreprise post-money de Rs 524 milliards pour l’entité fusionnée, ce qui implique un EV/Ebitda de 17x sur une base FY20 et un P/E de 22x. Compte tenu de la marge d’Ebitda stable de 35 % pour l’activité de diffusion linéaire, l’activité OTT génère une valeur négative. Cela pourrait être un grand changement étant donné la solide caisse de guerre de l’entité fusionnée et sa capacité à investir dans le contenu pour stimuler la croissance. Nous relevons notre note à Acheter avec un objectif de cours révisé de Rs 425/action (à 25x Sep’23e EPS).

